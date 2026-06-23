Grażyna Wolszczak zdradza sekrety nienagannej figury. Aktorka ujawniła, jaką stosuje dietę

Grażyna Wolszczak to postać, która od dekad niezmiennie fascynuje publiczność nie tylko swoim talentem aktorskim, ale także niezwykłą energią i promiennością. Gwiazda licznych znanych produkcji, na czele z najpopularniejszymi w Polsce serialami, może pochwalić się znakomitą figurą, o którą dba mimo upływających lat i stale dużej liczby obowiązków. Ostatnio zdradziła Marzenie Rogalskiej co nie co o swoich zwyczajach żywieniowych i podejściu do snu.

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Grażyna Wolszczak dba o dobry sen. Aktorka wyznaczyła stałe pory

Popularna aktorka, znana jako Barbara z "Na wspólnej", Grażyna z "Pierwszej miłości" czy odtwórczyni głównej roli w filmie "Ja wam pokażę!", zagościła ostatnio w audycji, którą prowadzi Marzena Rogalska. W rozmowie z prezenterką Grażyna Wolszczak przyznała, że ważna jest dla niej regularność snu, a także dbanie o to, by nie jeść na odpowiednio długo przed udaniem się na zasłużony odpoczynek.

"Nauczyłam się, żeby o 22:30 być w łóżku" - przyznała aktorka, dodając, że nie je w ogóle między godziną 18:00 a 8:00 kolejnego dnia.

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Korzystna dieta? Kluczem niska ilość węglowodanów

W kwestii jedzenia Grażyna Wolszczak walczy z pokusą, jeśli chodzi o słodycze. Stara się je zajadać jedynie okazjonalnie. Z kolei na co dzień skupia się na tym, by jej dieta zawierała mało węglowodanów. Aktorka wykluczyła z niej alkohol i fast foody, a postawiła na chude mięso i ryby.

"Kocham słodycze, walczę... Ze słodyczy - gorzka czekolada i suszone owoce. [...] Jak idę na przyjęcie, to zjem tort, bo to są urodziny. [...] Ja głęboko wierzę w to, że sami sobie pracujemy na to, jak się później nasze ciało zachowuje" - zdradziła.

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