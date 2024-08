Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Festiwal Sziget to jedna z największych imprez organizowanych w Europie. Jak już pisaliśmy, w tym roku na festiwalu zagrały wielkie gwiazdy z całego świata m.in. Kylie Minogue czy Sam Smith. ZOBACZ: Tak wyglądał największy festiwal w Europie. Sam Smith w sukience diwy, a pod sceną w Budapeszcie polskie gwiazdy

Kasia Sawczyk i Mattia Rosinski balowali na festiwalu Sziget w Budapeszcie

A przed sceną nie zabrakło Polaków. Wśród wielotysięcznego tłumu imprezowiczów wypatrzyliśmy Katarzynę Sawczuk - aktorkę znaną z ról w takich filmach jak głośne "Dziewczyny z Dubaju", "Heaven in hell" czy popularny na Netliksie "Jak zostać gwiazdą" i oczywiście serial "Barwy szczęścia". Gwieździe towarzyszył na festiwalu Mattia Rosinski z zyskującego coraz większą popularność polsko-francuskiego zespołu BeMy, który kilka lat temu miał niepowtarzalną okazję zagrać na festiwalu na scenie ibis.

Zespół BeMy w 2018 roku został ambasadorem akcji "Get to Sziget". W ramach ogłoszonego konkursu tworzący zespół bracia Mattia i Elie wyruszyli z laureatami konkursu w dwutygodniową podróż busem przez Europę, by na koniec spędzić tydzień na kultowym festiwalu w Budapeszcie.

Zakochani Sawczuk i Rosinski przyłapani na czułościach

Kasia Sawczuk i Mattia Rosinski przybyli do Budapesztu na trzy dni, ale wykorzystali je w 100%. Na festiwalu bawili się, jakby jutra nie było i... nie żałowali sobie czułości. Nawet w tłumie widać było, jak bardzo są w sobie zakochani. Nawet zasłuchani w występu artystów wprost nie mogli się od siebie odkleić i gdy tylko była ku temu okazja, skradali sobie czułe całusy. Aż miło popatrzeć!

Zobaczcie w naszej galerii, jak Kasia Sawczuk i Mattia Rosinski imprezowali na festiwalu Sziget w Budapeszcie.