Gwiazda „Królowych życia” i znany łowca talentów szykują show jakiego jeszcze nie było!

Do niedawna wszystko owiane było wielką tajemnicą. Hubert Janczak jednak postanowił zdradzić pewne szczegóły. Influencer i łowca talentów opublikował na swoim Instagramie filmik, na którym towarzyszy mu gwiazda „Królowych życia”. Oboje są w znakomitych nastojach. Zapowiadają w nim wielki powrót Dagmary Kaźmierskiej na srebrny ekran. „Przygotowujemy dla was zaje***, nowe show, które będzie wkrótce dostępne. I gdzie będzie dostępne? W telewizji… Robimy nowy program, będzie się działo, będą emocje, będzie zaje***, będzie pięknie – ogłosił pełen entuzjazmu Hubert. Podróżnik ujawnił też, że program pojawi się na antenie już tej jesieni. „Także pozostaje nam zaprosić was jesienią przed telewizory!” – cieszył się Janczak. Warto zatem śledzić social media zarówno najbarwniejszej „królowej życia”, jak i nazywanego Salvadorem Dali XXI wieku Huberta Janczaka.

Jedno jest pewne, jeśli tych dwoje działa razem to na pewno nie będzie nudy!

