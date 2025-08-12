Gwiazda "Pierwszej Miłości" zrównała Krawczyka z ziemią! Ujawnia nieznane fakty. Poszło o Zając

Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając nie są razem już od kilkunastu lat. Rozstali się z hukiem w 2012 roku i od tamtej pory nie utrzymują zbyt pozytywnych kontaktów, choć są na nie w pewnym sensie skazani, ponieważ doczekali się bliźniaków. Regularnie spotykają się zresztą na salach sądowych, ponieważ walczą o dzieci i alimenty. Zdaniem aktorki, maluchy nie chcą mieć z ojcem nic wspólnego, a ten dorobił się alimentacyjnego długu wobec chłopców. Ponadto w wygranej raczej nie pomogą Krawczykowi jego ostatnie wypowiedzi na temat byłej ukochanej, którymi podzielił się publicznie w mediach społecznościowych. Stwierdził na przykład, że Aneta Zając "w końcu schudła" i "super, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i się ode mnie odczepi". To zresztą zaledwie skrawek jego wypocin. Para, która poznała i zakochała się w sobie na planie serialu "Pierwsza Miłość", dziś jest sobie obca. Ale nic nie usprawiedliwia tego typu obelg publikowanych w sieci.

Czytaj więcej: Okropne słowa Mikołaja Krawczyka o Anecie Zając! Aż trudno uwierzyć, co napisał o jej wyglądzie

Na to, co wyprawia Mikołaj Krawczyk, postanowiła zareagować jego dawna koleżanka z planu - Urszula Dębska, grająca niegdyś jedną z głównych postaci w "Pierwszej Miłości", postać Sabiny Weksler. Na TikToku wystosowała apel pod jednym z filmów Krawczyka, równając go z ziemią i przy okazji ujawniając kilka niewygodnych faktów. Szczegóły poniżej.

Urszula Dębska kontra Mikołaj Krawczyk. "Dopisujesz historie, jak to wszystkie są w tobie zakochane"

Urszula Dębska, która przyjaźni się z Anetą Zając, postanowiła stanąć w jej obronie. Uderzyła w Mikołaja Krawczyka, pisząc że ma stały kontakt z jego synami, którzy mają internet, więc widzą, co mężczyzna mówi i wypisuje w sieci, dlatego powinien się nad tym zastanowić. Dodała, że chłopcy są niesamowicie inteligentni i czuli na cudzą krzywdę, mają też szacunek do każdego człowieka. - Wiesz, czyja to zasługa? - zapytała, sugerując wprost, że nie jego, a Anety Zając.

- Twoja potrzeba brandzlowania się przy komentowaniu drugiego człowieka jest silniejsza od jakichś podstaw kultury. Wiem, że eksplozja by nastąpiła dopiero gdyby osoba, którą od lat komentujesz w internecie, by zareagowała, ale ona jest mądrzejsza. Ja nie muszę za to siedzieć cicho, gdy ktoś myli hejt i zwykłe chamstwo z wyrażaniem opinii. O tym, że jesteś przekonany o swojej zajebistości i dopisujesz historie, jak to wszystkie w tobie są zakochane, mogę też opowiedzieć. Uświadamiam cię: to jest tylko w twojej wyobraźni. Jak widać odczepić i zająć się swoim życiem powinieneś ty - napisała Urszula Dębska.

Jej mocny komentarz już powoli odbija się szerokim echem, a fani w tym sporze kibicują obu paniom. Czy Mikołaj Krawczyk odpowie? Czy Aneta Zając zajmie jeszcze jakieś stanowisko? Czas pokaże, czy ta historia będzie mieć swoją kontynuację, choć wszystko wskazuje na to, że póki trwa spór sądowy, można spodziewać się kolejnych "odcinków".

Zobacz galerię zdjęć: Mikołaj Krawczyk kontra Aneta Zając

Sonda Czy alimenty w Polsce są teraz skuteczniej ściągane? TAK, zdecydowanie NIE, alimenciarze są bezkarni Nie mam zdania w tej sprawie