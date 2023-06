Gwiazda "Plebanii" ZAPIEKLE o Kaczyńskim. Tak nie nazwała go jeszcze żadna aktorka

Jej córka została zatrzymana, gdy maszerowała ulicami Warszawy w towarzystwie m. in. Elizy Rycembel, czyli serialowej Agnieszki Osieckiej. Ewa Telega w ostrych słowach opisała to w mediach społecznościowych. Teraz, gdy przeszedł kolejny Strajk Kobiet związany ze śmiercią ciężarnej 33-letniej Doroty, aktorka dolała oliwy do ognia. Umieściła grafikę z cytatem Jarosława Kaczyńskiego oraz dopisała kilka bardzo mocnych słów od siebie. - Stary, bezdzietny, mściwy, niebezpieczny człowiek! #piekłokobiet #anijednejwięcej - napisała Telega.

Cytat prezesa PiS

- Ale będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię - powiedział PAP Jarosław Kaczyński w 2016 roku, mówiąc o tym, że chciałby by w Polsce dokonywano mniej zabiegów aborcji.