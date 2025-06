Danuta Błażejczyk (72 l.) to autorka takich hitów, jak "Taki cud i miód" czy "Na krawędzi nocy i dnia". Pierwsze kroki na scenie stawiała na początku lat 70. Od początku swojej kariery współpracowała z uznanymi polskimi artystami. W 1985 roku zadebiutowała podczas 22. KFPP w Opolu, gdzie wykonała piosenkę Włodzimierza Korcza i Wojciecha Młynarskiego - "Taki cud i miód". Otrzymała wtedy nagrodę za indywidualność artystyczną.

Lubiana piosenkarka regularnie powraca na opolską scenę. Również w tym roku wystąpi podczas festiwalu w Opolu. Danuta Błażejczyk pojawi się drugiego dnia festiwalu, 13 czerwca, w ramach "SuperJedynek". Na tym samym koncercie zagrają również: IRA, Myslovitz, Patrycja Markowska, Maciej Maleńczuk, Elektryczne Gitary, Urszula, Voo Voo, Feel, Golden Life, Varius Manx oraz Doda.

Piosenkarka w marcu skończyła 72 lata, ale nie dla niej artystyczna emerytura. Nadal intensywnie koncertuje i nagrywa nowe materiały. Patrząc na jej nowe zdjęcia, trudno uwierzyć, że kilka lat temu ciężko zachorowała. "Zachorowałam dosyć poważnie, czego też się nie spodziewałam. To był rak jelita" - mówiła wtedy w "Pytaniu na śniadanie".

Mimo poważnej diagnozy nie traciła optymizmu. Apelowała również do wszystkich, by pamiętali o regularnych badaniach. Zwłaszcza jeśli posiadają genetyczne obciążenie, stanowiące ryzyko choroby nowotworowej. Legendarnej artystce udało się pokonać chorobę. Dwa lata temu w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że "dostała szansę na nowe życie".

O chorobie opowiedziała niedawno w wywiadzie dla "Plejady". Artystka przyznała, że ogromnym wsparciem byli dla niej w tym czasie jej bliscy. W tym jej mąż, Andrzej Błażejczyk, który również ma podobne doświadczenia.

Tym bardziej, że mąż też doświadczył tej choroby, więc wiemy, o czym mówimy, ale myślę, że to też otaczanie się przyjaciółmi, otaczanie się ludźmi, którzy są fachowcami. Miałam szczęście trafić na lekarzy, którzy naprawdę złapali to w takim decydującym momencie, więc jest to dosyć istotne. Potem wsparcie rodziny, przyjaciół i moich kotów, które mnie nie odstępowały na krok przez cały okres leczenia po chemii - stwierdziła Danuta Błażejczyk.