Gwiazda TVN po groźnym wypadku wylądowała w szpitalu we Włoszech. Czeka na pilną operację

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, jedna z dziennikarek "Dzień dobry TVN" uległa groźnemu wypadkowi na stoku w Alpach. Jej stan była na tyle poważny, że trafiła do szpitala we Włoszech, gdzie czeka na pilną operację. Dziennikarka zaapelowała do swoich fanów w mediach społecznościowych o rozważną jazdę i korzystanie z telefonu na stoku. "Zamiast pić ostatnią, gorącą czekoladę na stoku, czekam we włoskiej klinice na pilną operację" - napisała.