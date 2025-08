Monika Krajewska wyszła za mąż! Posypały się gratulacje

Trwa sezon letnich ślubów, z którego chętnie korzystają i gwiazdy show-biznesu. Na początku czerwca ślub wziął gwiazdor "BrzydUli", Mariusz Zaniewski (47 l.). Aktor i jego partnerka Wiktoria pobrali się podczas skromnej uroczystości w otoczeniu najbliższych im osób. Na nieco większe wesele zdecydowała się aktorska para - Barbara Garstka (36 l.) i Karol Puciaty (39 l.).

Ostatnia sobota czerwca obfitowała w gwiazdorskie śluby. "Tak" powiedziała m.in. Katarzyna Bosacka (53 l.). Ulubienica widzów wręcz rozkwita u boku nowego ukochanego. W tym samym dniu miłość i wierność małżeńską przyrzekała też Sasha Strunin (35 l.). Jej wybrankiem jest Piotr Bajtlik (43 l.), aktor znany m.in. z "M jak Miłość", "W rytmie serca" czy "Oko za oko".

Z kolei w pierwszy weekend sierpnia odbył się ślub Moniki Krajewskiej. Dziennikarka i reporterka TVN radosną nowiną podzieliła się na Instagramie!

Monika Krajewska pokazała zdjęcia z mężem. Gwiazdy show-biznesu gratulują

Monika Krajewska od wielu lat związana jest ze stacją TVN oraz TVN24. Do ekipy "Faktów" dołączyła w 2010 roku, a dwa lata później przygotowywała już materiały do głównego wydania dziennika. Jej specjalizacją są wydarzenia ze świata. Dziennikarka zdjęciami zza kulis swojej pracy chętnie dzieli się na Instagramie.

Teraz podzieliła się ze swoimi obserwującymi bardziej prywatnymi kadrami. W miniony weekend Monika Krajewska powiedziała "tak"! Reporterka dodała serię zdjęć z ukochanym. "We’ve got this" (mamy to) - napisała pod fotografią z ukochanym. Ślub gwiazdy TVN odbył się w Warszawie w przepięknej scenerii. Uroczystość odbyła się w otoczeniu zieleni.

Pan młody miał na sobie niebieski garnitur, ale to suknia jego wybranki skradła show. Monika Krajewska miała na sobie przepiękną suknię z gorsetem oraz opadającymi ramionami. Góra kreacji była wysadzana delikatnymi perełkami, dół mienił się od błyszczących nici.

Nie wiem czy jeszcze kiedyś się wcisnę w ten gorset, ale było warto! Mężowi się podobało! - podsumowała dziennikarka.

Pod ślubnym postem Krajewskiej od razu zaroiło się od komentarzy. Z gratulacjami pośpieszyli również znajomi dziennikarki z branży. "Monia! Szczęścia i miłości każdego dnia dla Was" - napisała Anita Werner.

