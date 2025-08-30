Gwiazda TVN żyła jako chłopiec, weźmie ślub kościelny jako kobieta? "Nic nie stoi na przeszkodzie"

Małgorzata Kowalska
2025-08-30 17:58

Michalina Manios dała się poznać szerszej publiczności, biorąc udział w programie "Top model" w TVN. Kobieta urodziła się jako osoba interpłciowa, a do 18. roku życia żyła jako chłopiec. Obecnie jest w związku z narodowcem i byłym kandydatem Konfederacji do Sejmu Dawidem Szóstakiem. Niewykluczone, że gwiazda TVN jako kobieta weźmie ślub kościelny!

  • Michalina Manios, znana z programu "Top Model", jest w związku z Dawidem Szóstakiem, byłym kandydatem Konfederacji do Sejmu.
  • Szóstak podkreśla, że Manios jest w pełni kobietą i wyraża dumę z jej wdzięku, inteligencji oraz wewnętrznego piękna.
  • Mężczyzna mówi o ślubie kościelnym, nie widzi przeszkód, by zawrzeć związek małżeński w kościele.
  • Manios podkreśla, że w swoim związku para darzy się szacunkiem i zrozumieniem.

Gwiazda "Top Model" i narodowiec w związku

Michalina Manios i Dawid Szóstak od kilku dni są w centrum zainteresowania zarówno tych, którzy interesują się światem celebrytów, jak i tych śledzących politykę. Niedawno bowiem okazało się, że była gwiazda programu "Top model" w TVN i były kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych tworzą parę. Ze swoim uczuciem się nie kryją. Szóstak w specjalnym oświadczeniu przesłanym redakcji portalu o2.pl podkreślił, że "Michasia jest 100 proc. kobietą.

Swoim wdziękiem, emocjonalnością, wewnętrznym pięknem, może inspirować wiele kobiet. Intelektualnie należy do prawdziwej elity Narodu Polskiego (np. w rok nauczyła się japońskiego w mowie i piśmie)

- dodał z dumą. Zarówno on, jak i jego partnerka swój związek traktują bardzo poważnie. Ostatnio zakochani udzielili pierwszego wspólnego wywiadu "Gazecie Wyborczej". Padły w nim słowa o ślubie kościelnym. 

Michalina Manios NAGRAŁA PIOSENKĘ: Posłuchajcie GO GO YOUTUBE

Michalina Manios i Dawid Szóstak wezmą ślub kościelny? "Nic nie stoi na przeszkodzie"

Dawid Szóstak zaznaczył, że i on, i gwiazda TVN są ludźmi wierzącymi, ale mają też "otwarte umysły". Dodał też, że nie ma przeciwskazań do tego, aby wzięli ślub kościelny. 

Nie wyobrażam sobie związku z kimś, kto jest niewierzący. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w przyszłości zawarli związek małżeński w kościele. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Michalina jest kobietą. Gdy się poznaliśmy, nie wyobrażałem sobie, że mogę kogoś takiego stracić. Wiedziałem, że mam szanse związać się z piękną, wartościową kobietą. Jest elitą narodu, wystarczy spojrzeć na jej życiorys

- zachwycał się były kandydat na posła. Jego partnerka dodała, że długo nie miała drugiej połówki, ale wierzyła w to, że to się zmieni.

 I w końcu trafiliśmy na siebie. Mamy dla siebie szacunek i zrozumienie 

- zaznaczyła Michalina Manios.

