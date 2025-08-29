Były polityk Konfederacji, Dawid Szóstak, jest w związku z Michaliną Manios, byłą gwiazdą "Top Model", która urodziła się jako osoba interpłciowa.

Szóstak wydał oświadczenie, w którym podkreśla, że Manios jest "100 proc. kobietą", chwaląc jej wdzięk, intelekt i wewnętrzne piękno.

Po ujawnieniu związku, Szóstak zrezygnował z działalności politycznej i odsunął się od Konfederacji.

Michalina Manios i Dawid Szóstak. Związek niedoszłego posła Konfederacji i interpłciowej gwiazdzy "Top model"

Świat celebrycki i polityczny po raz kolejny się przenika. Od kilku dobrych miesięcy głośno jest o kolejnych związkach Marianny Schreiber. Mało kto już pamięta to, że była już partnerka Łukasza Schreibera w przeszłości startowała w programie "Top model" TVN. W tym show brała też udział Michalina Manios, która urodziła się jako osoba interpłciowa.

Funkcjonalnie rozwijałam się jako kobieta, ale niestety miałam nadaną tożsamość męską, a nie inną. Ciało i psychika rozwijało się w stronę kobiecą, tylko nie narządy płciowe. Wstydziłam się chodzić na lekcje WF-u, bo czułam się zażenowana

- wyznała kiedyś w programie "Pytanie na śniadanie. Od gwieździe programu TVN znów jest głośno. Tym razem z powodu jej związku z Dawidem Szóstakiem, politykiem do niedawna związanym z Konfederacją i Ruchem Narodowym (był nawet kandydatem Konfederacji w wyborach parlamentarnych 2023). Po tym, gdy jego relacja z Michaliną Manios została ujawniona, zrezygnował z działalności politycznej i odsunął się od formacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Mężczyzna postanowił zabrać głos na temat swojej partnerki i przesłał specjalne oświadczenie portalowi o2.pl.

Dawid Szóstak o swoje partnerce i gwieździe programu TVN: "Michasia jest 100 proc. kobietą"

Dawid Szóstak cytuje słowa św. Jana i zapewnia, że "Michasia jest 100 proc. kobietą". Wspomina także o tym, że jest "zdrowo zazdrosny" o swoją atrakcyjną ukochaną. Zwraca też uwagę na intelektualne walory gwiazdy TVN.

Na początku pragnę zaznaczyć, że Michasia jest 10 proc. kobietą. Swoim wdziękiem, emocjonalnością, wewnętrznym pięknem, może inspirować wiele kobiet. Intelektualnie należy do prawdziwej elity Narodu Polskiego (np. w rok nauczyła się japońskiego w mowie i piśmie)

- podkreślił były działacz radykalnej prawicy.

Jestem facetem i widzę to, co oczywiste, na jej widok mężczyźni tak się obracają, że można się zmartwić, mogą sobie skręcić kark. Jestem zdrowo zazdrosny, to zrozumiałe. Jestem też trochę zdziwiony, zamieszaniem jakie powstało. Ważnym aspektem naszego związku są wartości, z których podstawową jest wiara. W Biblii jest napisane: "Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwie." a święty Jan od Krzyża mówi: "Przy końcu, życia tylko z miłości będziemy rozliczeni"

- dodał z teologiczną nutką Dawid Szóstak.

