Gwiazdor Hollywood przygotowywał się do roli z pomocą ChatGPT. Był jednak jeden problem

Internet zalewają obecnie materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a użytkownicy sieci nieustannie tworzą fałszywe, choć niezwykle realistyczne obrazy, czego doskonałym przykładem były głośne fotografie ze ślubu Zendayi oraz Toma Hollanda. Jednocześnie wielkie korporacje redukują etaty na rzecz algorytmów, co dotyka również świat kina. Wobec tak dynamicznej ewolucji cyfrowej rzeczywistości część osób odczuwa lęk i stawia opór, podczas gdy inni próbują wykorzystać nowe narzędzia do własnych celów. Do tej drugiej grupy należą już nawet hollywoodzcy aktorzy.

Joel Kinnaman wspierał się ChatGPT przed wejściem na plan serialu "Kobiety niedoskonałe"

Od kilku tygodni na platformie Apple TV można oglądać kolejne odcinki świeżego kryminału, gdzie Joel Kinnaman wciela się w postać podejrzanego i moralnie niejednoznacznego męża zamordowanej kobiety. Podczas spotkania prasowego z udziałem dziennikarzy gwiazdor wyjawił kulisy swojej pracy nad tą konkretną kreacją. Artysta wprost przyznał, że na etapie przygotowań i zbierania materiałów chętnie posiłkował się bardzo popularnym ostatnio narzędziem, jakim jest ChatGPT.

Właściwie, kiedy przygotowywałem się do odgrywania tej postaci, korzystałem ze sztucznej inteligencji, żeby możliwie jak najlepiej wczuć się w rolę i zrozumieć swojego bohatera. Wrzuciłem scenariusz do ChataGPT i poprosiłem, żeby zadał mi jakieś sto złożonych pytań psychologicznych, które pomogłyby mi zrozumieć, kim jest Robert. Powtarzałem te pytania i gdy zacząłem spisywać odpowiedzi, zrozumiałem, że jest to zupełnie inny sposób budowania historii mojego bohatera i naprawdę zagłębiania się w psychologiczną złożoność postaci - czytamy na łamach ESKI.

Zupełnie inne stanowisko w tej sprawie zajął jego ekranowy partner, Corey Stoll, doskonale znany widzom z produkcji "House of Cards" oraz "Ant-Man". Aktor twardo unika jakichkolwiek kontaktów ze sztuczną inteligencją w swojej pracy twórczej. "Ja polegałem głównie na swoim instynkcie" - powiedział.

PRZECZYTAJ TEŻ: Doda reaguje na głośny wywiad Edyty Górniak. Zaskakujące słowa o odwadze piosenkarki

Aktor przypomniał również anegdotę, która dobitnie udowadnia, że do algorytmów należy podchodzić z ogromnym dystansem. Stoll zaznaczył, że sztuczna inteligencja potrafi kłamać w wyjątkowo bezczelny sposób, dlatego zaufanie do niej powinno być mocno ograniczone. "W pewnym momencie, gdy jechaliśmy na plan, [Joel - przyp. red.] zapytał ChataGPT: 'Co Corey Stoll powiedziałby mi o tym, jak zagrać tę następną scenę?' i ten podrzucił kilka kompletnie zmyślonych cytatów. Były to wprawdzie rzeczy, które w istocie mogłem kiedyś powiedzieć, ale nigdy tego nie zrobiłem".

Sztuczna inteligencja a przyszłość kina. Joel Kinnaman stawia sprawę jasno

Mimo że gwiazdor "The Suicide Squad" bez oporów korzystał ze wsparcia algorytmów w swojej codziennej pracy, ocenia jej aktualny wpływ na kino bardzo bezpośrednio.

"ma raczej szczątkowe znaczenie"

Aktor przewiduje wprawdzie, że w niedalekiej przyszłości sytuacja ta może ulec całkowitej zmianie, ponieważ społeczeństwo jest niezwykle zafascynowane cyfrowymi nowinkami. Kinnaman pozostaje jednak głęboko przekonany, że to zawsze żywy człowiek będzie kluczowym elementem, który zdoła dotrzeć do serc i emocji widzów na całym świecie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Zagrała przerażającą Samarę w "The Ring". Potem Daveigh Chase miała problemy z prawem

Kobiety niedoskonałe". O czym opowiada nowy serial kryminalny na Apple TV?

Fabuła produkcji "Kobiety niedoskonałe" bazuje na książce Araminty Hall noszącej ten sam tytuł. Oś historii skupia się wokół mrocznej zbrodni, która bezpowrotnie niszczy dotychczasowe życie trzech bliskich sobie przyjaciółek. Ten pełen napięcia thriller gatunkowy dogłębnie analizuje tematykę winy, zdrady, wymiaru sprawiedliwości oraz życiowych decyzji, które niosą za sobą nieodwracalne konsekwencje. Wraz z rozwojem akcji na światło dzienne wychodzą niepokojące sekrety, a najbliższe osoby okazują się skrywać zupełnie inną twarz.

Za produkcję wykonawczą odpowiadają zdobywczynie statuetki Emmy, Kerry Washington, świetnie znana z serialu "Skandal", oraz Elisabeth Moss z "Opowieści podręcznej", które grają również główne role. Stanowisko showrunnerki oraz twórczyni całego projektu objęła Annie Weisman. Na ekranie pojawiają się ponadto Kate Mara, Leslie Odom Jr., a także wspomniani wcześniej Joel Kinnaman i Corey Stoll. Widzowie mogą już obejrzeć sześć epizodów na platformie Apple TV. Wielki finał ośmioodcinkowej serii zaplanowano na 29 kwietnia.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dlaczego świat chce upadku Kanye Westa? Oto jego największe skandale

Finał "The Boys" wkurzy widzów. Jessie T. Usher (A-Train) i Karen Fukuhara (Kimiko) o 5. sezonie | Wywiady ESKA