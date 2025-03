Gwiazdor "Klanu" zamieszkał z rodziną w vanie. Tak wygląda "pokój" jego córki

Jakub Tolak z ukochaną zamieszkali w vanie i ruszyli w świat

Jakub Tolak (43 l.) rozpoznawalność zyskał dzięki roli w "Klanie". W telenoweli wcielał się w syna Moniki Ross, Daniela. Z roli zrezygnował w 2008 roku. Pojawił się jeszcze w kilku popularnych produkcjach, ale ostatecznie nie zdecydował się na rozwój kariery aktorskiej. Zamiast tego rozpoczął studia na wydziale architektury.

Kilka lat temu znowu zrobiło się o nim głośno. Jakub Tolak w 2019 roku wraz ze swoją obecną żona, Zofią Samsel, kupili kampera, dostosowali go do swoich potrzeb i wyruszyli w świat. O swoich podróżach zaczęli opowiadać na vlogu Foxes in Eden i Instagramie, szybko podbijając serca fanów i fanek.

W 2022 roku dołączyła do nich córeczka, Antonina. Po jej narodzinach postanowili osiedlić się w Warszawie, ale nie zrezygnowali z podróżowania. Dopiero poważne problemy zdrowotne aktora i jego żony ich na dłużej "uziemiły".

Jakub Tolak pokazał, w jakich warunkach mieszka jego córka

W czerwcu Jakub Tolak przeszedł planowaną od dawna operację serca. Na Instagramie zdawał relacje z powrotu do zdrowia. Niespodziewanie, do szpitala trafiła również jego żona. Co więcej, Zofia Samsel przeszła niemal bliźniaczą operację. Na kilka miesięcy ich świat się zatrzymał. Na szczęście, mogą już odetchnąć z ulgą i wrócić do podróżniczego trybu życia.

Na początku marca wyruszyli w podróż na Wyspy Kanaryjskie. Tym razem zdecydowali się na wypożyczenie vana, którego dostosowali do swoich potrzeb. Na Instagramie Jakub Tolak pokazał, jak przerobili sypialnię na pokój dla córki.

Wszystko zrobiliśmy tak, by nie ingerować w oryginalną zabudowę i raz-dwa móc wrócić do stanu pierwotnego. Pokój powstał w miejscu gdzie niejeden dorosły by się dobrze wyspał. Ale skoro my mogliśmy zająć alkowę, to Tosi został cały tył kampera. Wyjęliśmy duży materac, zrobiliśmy przedziałkę między łóżkiem, a pokojem, położyliśmy dywan, pufy, postawiliśmy stolik, na którym można jeść, kolorować, układać, albo po nim mazać - napisał.

Na nagraniu można zobaczyć, jak wygląda teraz pokój małej Tosi. A jak podoba się samej zainteresowanej?

Ostatnio Tosia zasypiając powiedziała: "fajny ten mój nowy pokoik". I to podsumowuje wszystkie nasze wątpliwości pt. "czy robimy to dobrze?!" - dodał Tolak.

