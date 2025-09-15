Gwiazdor reggae wziął ślub! Jego ukochana wyglądała jak marzenie. Cleo, Baron i Edyta Golec pospieszyli z gratulacjami

Marta Kowalska
2025-09-15 11:54

To wydarzenie zaskoczyło wielu fanów! Mesajah, czyli Manuel Rengifo Diaz, gwiazdor polskiej sceny reggae i autor wielkiego hitu „Każdego dnia”, wziął ślub. Jego wybranką została Basia Miedzińska – wokalistka i trenerka wokalna, która od lat wspiera artystę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Para powiedziała sobie „tak” podczas uroczystej ceremonii w kościele zielonoświątkowym.

Informację o wielkim dniu muzyka fani poznali z jego własnego profilu na Instagramie, gdzie Mesajah opublikował romantyczne zdjęcia. Chwilę później internet zalała fala gratulacji.

Ślub Mesajah i Basi Miedzińskiej. Panna młoda olśniła wszystkich

Basia Miedzińska w dniu ślubu wyglądała jak prawdziwa księżniczka. Postawiła na efektowną suknię z głębokim dekoltem i zdobieniami 3D w formie kwiatów. Klasyczny welon i subtelna biżuteria dodały stylizacji ponadczasowej elegancji. Widać było, że jest szczęśliwa i spełniona – na każdym zdjęciu promieniała uśmiechem, a jej spojrzenia w stronę ukochanego mówiły więcej niż tysiąc słów.

Pan młody wybrał jasny garnitur, który idealnie komponował się z klimatem uroczystości. Prosty, lekki, ale elegancki zestaw podkreślał, że najważniejsze tego dnia są emocje i miłość.

Lawina gratulacji od gwiazd: Cleo, Baron, Edyta Golec

W komentarzach pod wpisem artysty błyskawicznie pojawiły się gratulacje od znanych przyjaciół z branży. Cleo, Baron, Edyta Golec czy Sydney Polak nie kryli wzruszenia i radości. „Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia” – pisali, dodając serduszka i emotikony ognia. Fani poszli w ich ślady – w komentarzach zaroiło się od życzeń, a zdjęcia pary zebrały tysiące polubień. Widać, że wieść o ślubie Mesajah była dla wielu dużą niespodzianką, ale i ogromną radością.

„Każdego dnia” – hymn miłości

Nie sposób nie zauważyć symboliki. Mesajah od lat podbija serca publiczności przebojem „Każdego dnia”, w którym śpiewa o pielęgnowaniu miłości i cieszeniu się chwilą. Teraz słowa tej piosenki nabierają zupełnie nowego znaczenia. Artysta od teraz będzie je przeżywał dosłownie – u boku swojej żony Basi.

