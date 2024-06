Gwiazdor TVN zwymiotował pod lokalem Mateusza Gesslera. Damian Kordas osobiście to sprzątał

Damian Kordas to człowiek wielu talentów, a do tego facet z klasą. Gdy gwiazdor TVN i zwycięzca programów: "MasterChef" "Taniec z gwiazdami" i "Agent - Gwiazdy" zwymiotował kiedyś pod lokalem Mateusza Gesslera, osobiście posprzątał to, co nabrudził. Miał też żal do fotografa o to, że nie uwiecznił tego na zdjęciach. Zrobił on za to fotografie dokumentujące wymioty Damiana Kordasa. Wiele osób podejrzewało celebrytę o to, że w knajpie przeholował z procentami. Ten jednak na całą krępującą sytuację rzucił całkiem inne światło. - Po pierwsze, aby rozwiać wszystkie wątpliwości - od 21 lat choruję na cukrzycę, której mam świadomość, dlatego nigdy nie doprowadzam się do takiego stanu, w którym tracę kontrolę, co niektórzy pewnie pomyśleli, widząc te zdjęcia - podkreślił Damian Kordas. - Wyszedłem ze znajomymi na kolację, na której zrobiło mi się źle i postanowiłem wyjść na świeże powietrze. Tam zrobiło mi się jeszcze gorzej i stało się to, co się stało - dodał gwiazdor TVN.

Pod artykułem prezentujemy galerię: Kim jest Damian Kordas?

Damian Kordas ze smutną wiadomością. Zamyka lokal

Dziś ten przykry incydent wydaje się błahostką. Gwiazdor TVN, który przede wszystkim jest kucharzem, przekazał fanom nieprzyjemną informację. - Przychodzę dzisiaj do was ze smutną wiadomością, ponieważ po prawie dwóch latach działalności postanowiłem, że zamykam "Warszawską Bagietę" - powiedział w oświadczeniu na Instagramie. - Jest to dla mnie naprawdę bardzo trudna decyzja, ponieważ włożyłem w to całe swoje serducho i czerpałem radość z karmienia was pysznymi zapiekankami. Ale, jak wiecie, pół roku temu moje życie zmieniło się o 180 stopni. Dlatego postanowiłem, że muszę się skupić bardziej na swoim zdrowiu fizycznym i psychicznym, a wielu z was na pewno nie zdaje sobie sprawy, ile prowadzenie takiego miejsca wymaga poświęceń, zaangażowania, a niestety moje zdrowie już mi na to nie pozwala, stąd taka decyzja - wyjaśnił Damian Kordas, który niedawno przeszedł przeszczep nerki. Mamy nadzieję, że gwiazdor TVN w przyszłości jeszcze będzie nas karmił swoimi specjałami.

Pod galerią znajduje się Quiz. Ty rządzisz pilotem czy odwrotnie? TVP, TVN, a może Polsat. Z jakiej stacji pochodzi ten hit?

Quiz. TVP, TVN, a może Polsat. Z jakiej stacji pochodzi ten hit? Dopasuj format do kanału! Pytanie 1 z 13 "Jaka to melodia" TVP1 TVP2 TTV Dalej