Czerwień to kolor, który niesie za sobą silny przekaz. Oznacza odwagę, siłę i niezależność, dlatego wiele celebrytek decyduje się na stylizacje w odcieniach czerwieni podczas ważnych okazji. Kolor ten podkreśla ich osobowość i dodaje klasy. Przykładem może być Rihanna, która na rozdaniu nagród Grammy pojawiła się w spektakularnej czerwonej sukni projektu Azzedine Alaïa czy Jennifer Lopez w czerwonej kreacji Valentino podczas Gali MET. Rodzime gwiazdy również wiedzą, jak nosić czerwień. W galerii zamieszczamy niezapomniane stylizacje Małgorzaty Rozenek-Majdan, Agnieszki Woźniak-Starak, Danuty Stenki, Agnieszki Kaczorowskiej czy Joanny Koroniewskiej. Każda z nich nosi czerwone kreacje na swój sposób.

Czerwień na różne okazje

Stylizacje w czerwonym kolorze nie ograniczają się jedynie do wieczorowych sukni. Gwiazdy chętnie sięgają po czerwone garnitury, kombinezony czy dodatki. Zendaya zachwyciła fanów w czerwonym garniturze od Alexandera McQueena, który udowodnił, że ten kolor sprawdza się również w bardziej formalnych, ale i nowoczesnych stylizacjach. Na naszym podwórku znakomitym przykładem może być Danuta Stenka czy Paulina Krupińska. Obie panie znakomicie prezentują się w czerwonym garniturze. Anna Dereszowska zaprezentowała się w czerwonym garniturze podczas premiery serialu „Rojst”. Zestawienie marynarki, spodni i satynowej bluzki dodało jej wizerunkowi nowoczesności i elegancji​.

Ikoniczne momenty na czerwonym dywanie

Kilka kreacji przeszło do historii mody. Na przykład Angelina Jolie w czerwonej sukni Atelier Versace na premierze filmu "Inglourious Basterds" czy Nicole Kidman w odważnej kreacji Diora podczas ceremonii rozdania Oscarów. Takie wybory sprawiają, że czerwień staje się kolorem wiecznie modnym i aktualnym. Rodzime gwiazdy równie często wybierają czerwień na główny kolor wyjściowych stylizacji. Przykładem jest tu piękna koronkowa sukienka Małgorzaty Rozenek czy balowa suknia Justyny Steczkowskiej z tegorocznej gali Kobieca Marka Roku.

Dlaczego gwiazdy wybierają czerwień?

Czerwień to kolor, który nie tylko przyciąga wzrok, ale też dodaje pewności siebie. W psychologii kolorów uchodzi za odcień podkreślający moc i dominację. Dzięki temu gwiazdy mogą wyrazić swoją obecność na scenie czy wydarzeniu, pozostając w centrum uwagi. Nie ma wątpliwości, że czerwień to kolor ponadczasowy. Niezależnie od stylu, zawsze pozwala stworzyć niezapomnianą stylizację – i nic dziwnego, że gwiazdy wciąż chętnie go wybierają.

84-letnia Emilia Krakowska zadała szyku. Czego tam nie było! Czerwień, perły i kapelusz