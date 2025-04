Gwiazdy na finale "You Can Dance"! Królowała czerwień, nie zabrakło blasku

Wielki finał „You Can Dance” to nie tylko taneczna uczta dla oka, ale też nieoficjalny pokaz mody. Gwiazdy, influencerzy i jurorzy programu jak zawsze dopisali – jedni postawili na klasyczną elegancję, inni na modowe szaleństwo. Emocji nie brakowało, łzy wzruszenia lały się szerokim strumieniem, ale zanim uczestnicy zdążyli podbić scenę... to gwiazdy show-biznesu podbiły czerwony dywan. I, jak to bywa, jedni trafili w dziesiątkę, inni... nieco się potknęli.