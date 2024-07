Gwiazdy "Szkła kontaktowego" żegnają się z programem i wspominają zmarłego kolegę

Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski wspólnie prowadzili program "Szkło kontaktowe" w TVN24. Dziennikarska para wspólnie prowadziła poranki w Radiu Nowy Świat, a także autorski podcast "Bardzo Bardzo Serio". Dziennikarze napisali też razem książkę - "Siedem życzeń. Rozmowy o źródłach nadziei".

Zobacz też: "Szkło kontaktowe" przechodzi do TVP! Wielki transfer prowadzących z TVN-u

Grzegorz Markowski od lat spełnia się jako dziennikarz radiowy i telewizyjny, z kolei Katarzyna Kasia jest filozofką, wykładowczynią akademicką i publicystką.

Pożegnanie prowadzących na wizji

W najnowszym odcinku "Szkła kontaktowego" nie zabrakło wzruszających pożegnań. Katarzyna Kasia oraz Grzegorz Markowski wygłosili krótkie przemowy, dziękując widzom, oraz stacji TVN24 za wieloletnie wsparcie. Ich ostatnie słowa poprzedzone były komentarzem innego prowadzącego.

"Dzisiaj nadszedł czas pożegnania z panią Katarzyną i z panem Grzegorzem. Taka sytuacja. Jest ona dosyć zaskakująca, no ale tak się zdarza. Pani Katarzyna po 5 latach, Grzegorz po 16 latach - od 2008 roku. Nie to, że my podjęliśmy jakąś decyzję, tylko Kasia i Grzegorz podjęli taką decyzję, że z tylu różnych dróg przez życie, każdy ma prawo wybrać źle, jak śpiewał Kazik do słów swojego taty" - powiedział prowadzący.

Na początku Katarzyna Kasia zabrała głos. Widać było, że mówienie przychodzi jej z trudem, bo jednak emocje wzięły nad nią górę.

"Chcieliśmy podziękować państwu przede wszystkim, bo bez państwa, bez tej cudownej społeczności, która jest wokół programu "Szkło kontaktowe" życie byłoby dużo gorsze. Dziękujemy za każde dobre słowa, za każdą dobrą myśl, za każdy raz, kiedy państwo nas chwalili, albo kiedy państwo nas ganili, ale tych razów było zdecydowanie mniej. Byli państwo wspaniali, są państwo najlepsi na świecie i bardzo bardzo nisko się państwu kłaniamy" - powiedziała Katarzyna Kasia.

Po słowach Katarzyny Kasi słowa uznania dla programu i stacji wygłosił Grzegorz Markowski.

"Ja chciałbym bardzo podziękować stacji TVN24 - naszej stacji matce, bo po prostu to tu się rozwijaliśmy, to tutaj wszystkiego się nauczyliśmy. Dziękujemy wam bardzo i dziękujemy za tych ostatnich osiem lat, gdzie to TVN24 był tym czymś, co się nazywa wolne media, media obywatelskie. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy być tego częścią" - mówił w programie Grzegorz Markowski.

Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski żegnają kolegę

Prowadzący "Szkła kontaktowego" wspomniał również innego dziennikarza. Grzegorz Miecugow przez wiele lat współprowadził ten program i był prawdziwą legendą. Okazuje się, że prowadzący bardzo żałował, że Miecugow nie zdążył poprowadzić programu z Kasią. Dziennikarz odszedł w 2017 roku.

"Bardzo żałuję, że nie doszło do spotkania Kasi z Grzegorzem Miecugowem. Myślę, że to byłby niesamowity program, ale tego nie zrobimy już" - powiedział prowadzący.

Na te słowa odezwał się Markowski, któremu bardzo spodobał się zaproponowany pomysł.

"To by było świetne. Natomiast ja chciałbym podziękować, że udało nam się zrobić wiele" - mówił Grzegorz.

Zobacz też: Tak polskie gwiazdy stanęły murem za Piotrem Jaconiem. Komentarz Joanny Racewicz wręcz wyciska łzy! "Jestem gotowa by.."

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski przechodzą ze "Szkła Kontaktowego" do TVP

Sonda Co myślisz o nowych gwiazdach w TVP? Świetny dobór osób Wyobrażałem/-am to sobie inaczej Jeszcze za wcześnie, by oceniać Nie mam zdania