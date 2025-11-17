Halina Frąckowiak organizuje niesamowity koncert, by pomodlić się za zmarłych artystów. Będzie nawet Kożuchowska

Halina Frąckowiak jest inicjatorką wyjątkowego koncertu, który odbędzie się już w poniedziałek 17 listopada o godz. 20 w Kościele Ojców Dominikanów na Służewie w Warszawie. Koncert "Zaduszki z Artystami" poprowadzi Małgorzata Kożuchowska. Wystąpią: Halina Frąckowiak, Alicja Węgorzewska, Danuta Błażejczyk, Radosław Pazura, Dariusz Kowalski, Marcin Styczeń, Grzegorz Wilk, Małgorzata Szarek, Joanna Kondrat, Magdalena Pajkowska, Paweł Kęska, Amelia Stawiarska, Patrycja Kulicka, Piotr Bagun, Dominik Arim, Kamil Barański (akompaniament) oraz Marek Stefankiewicz (akompaniament).

"Chcemy spotkać się, aby modlić się i wspominać tych, który odeszli - zarówno naszych bliskich i przyjaciół, jak i za ludzi kultury, sztyki, życia publicznego" - zachęcają organizatorzy.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Koncert ma charakter charytatywny i odbywa się pod patronatem Jałmużnika Biskupiego Archidiecezji Warszawskiej. Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz Fundacji Kapucyńskiej, zajmującej się wydawaniem codziennych obiadów dla bezdomnych i ubogich.