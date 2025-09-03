Hanna Lis ma nową fuchę. Na start szczera rozmowa z Agnieszką Holland

Hanna Lis wraca do dziennikarstwa, ale nie do telewizji. 55-letnia była gwiazda „Panoramy” i „Teleexpressu” właśnie ogłosiła nową pracę – dołącza do zespołu magazynu „Elle”. Jej debiutancki materiał to rozmowa z Agnieszką Holland, którą czytelnicy zobaczą już w październikowym wydaniu pisma.

Hanna Lis zaczyna nowy etap kariery

Choć widzowie przez lata kojarzyli ją z ekranem Telewizji Polskiej, Hanna Lis od dłuższego czasu konsekwentnie unika występów przed kamerą. Jej przygoda z mediami zaczęła się w latach 90., gdy pojawiła się w programach informacyjnych publicznego nadawcy. Prowadziła między innymi „Panoramę” i „Teleexpress”, a jej profesjonalizm i charakterystyczny styl szybko przyniosły jej rozpoznawalność.

Teraz dziennikarka ogłosiła powrót do swojej największej pasji, jaką jest dziennikarstwo, lecz w nowym wydaniu. Dołączyła do zespołu redakcyjnego magazynu „Elle”, gdzie będzie przygotowywać rozmowy z osobami ze świata kultury, sztuki i mediów.

Od września łamy ELLE wzbogacą się o nowy cykl wywiadów prowadzonych przez jedną z najbardziej cenionych dziennikarek w Polsce – Hannę Lis, która na stałe dołącza do grona autorek magazynu. Jej rozmowy z kobietami odważnie kreującymi rzeczywistość, zebrane w cyklu „Między słowami”, będą miejscem wymiany myśli, emocji i doświadczeń definiujących współczesny świat.

- czytamy w poście czasopisma na Instagramie.

Debiut Hanny Lis w „Elle”

Jej pierwszy materiał ukaże się już w październikowym numerze. To będzie wyjątkowy start – Hanna Lis przeprowadziła rozmowę z Agnieszką Holland, jedną z najbardziej cenionych reżyserek w Polsce i na świecie. Tematyka wywiadu ma być szeroka i dotyczyć nie tylko kina, ale też współczesnych wyzwań społecznych i osobistych refleksji artystki.

Dziennikarka nie kryje entuzjazmu.

Dziennikarstwo towarzyszy mi przez całe życie i wciąż pozostaje największą pasją. To właśnie dzięki niemu mogę spotykać niezwykłych ludzi, wsłuchiwać się w ich historie i przekazywać je dalej

– podkreśliła Lis, ogłaszając nową współpracę.

Hanna Lis i jej droga zawodowa

Hanna Lis ma za sobą bogatą karierę medialną. Przez lata pracowała w Telewizji Polskiej, prowadząc najważniejsze programy informacyjne. Widzowie pamiętają ją także z innych stacji – pojawiała się w Polsacie, TV4 czy TVP Info. Słynęła z dociekliwości i charakterystycznej prezencji, która sprawiała, że szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego dziennikarstwa telewizyjnego.

W 2016 roku zaskoczyła fanów, gdy wzięła udział w programie rozrywkowym „Azja Express”, pokazując się w zupełnie innej roli – jako uczestniczka pełna energii, humoru i dystansu do siebie. Od tamtej pory coraz rzadziej pojawiała się w telewizji, za to aktywnie działała w mediach społecznościowych, gdzie komentowała bieżące wydarzenia i dzieliła się refleksjami.

Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek nowego etapu. Jej pierwszy materiał – rozmowa z Agnieszką Holland – zapowiada się na głośne wydarzenie w świecie mediów. A wierni widzowie i czytelnicy z pewnością będą ciekawi, jakie jeszcze nazwiska pojawią się w cyklu przygotowywanym przez Hannę Lis.

Szczególnie cieszę się, że moim zadaniem będą rozmowy – bo to właśnie w rozmowie odsłania się prawda i autentyczność drugiego człowieka. W świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a który niesie ze sobą zarówno szanse, jak i niepewność, chciałabym zatrzymać się na chwilę, by w tych spotkaniach uchwycić sens i emocje chwili. Będę rozmawiać z kobietami, które inspirują i motywują – swoimi doświadczeniami, wrażliwością, odwagą. Dla mnie dziennikarstwo jest próbą zrozumienia drugiego człowieka i czasów, w których żyjemy. Jest rozmową.

- zapowiada dziennikarka. 

