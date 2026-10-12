Helena Englert NA BOSAKA w "Tańcu z Gwiazdami". Internauci rzucili się do komentowania!

Helena Englert zrobiła show - bez butów tańczyła na stole

Helena Englert świetnie radzi sobie w "Tańcu z Gwiazdami". W 6. odcinku 19. edycji, w którym uczestnicy zmierzyli się z gorącymi, latynoskimi rytmami Englert i jej partner wystąpili w pełnej energii salsie. Para dostała aż 38 punktów, a w sieci zawrzało. Głównie ze względu na fakt, że aktorka i piosenkarka tańczyła na boso. Jedni są zachwyceni, inni twierdzą, że Englert rezygnując z butów, ułatwiła sobie występ.

"Muszę od tego zacząć - przepiękny strój, idealnie oddający ruch Heleny oraz podkreślający jej piękno. Jestem pod wrażeniem, że tak dobrze zatańczyła to bez butów. Wszystko było w punkt, cudowny przepływ energii, akcentacja ruchów - ogień. Hela wygra tę edycję bezsprzecznie", "Niech zatańczy to samo, ale w butach. Nie będzie z tego 50 procent. W butach trudniej się tańczy. Bez butów spóźniona", "No nie zgadzam się kompletnie. Buty do salsy mają specjalną podeszwę, która zapewnia idealny poślizg na parkiecie, co jest ważne w dynamicznym charakterze salsy. Tańcząc boso, skóra klei się do podłoża, co utrudnia to obroty i mocno obciąża stawy kolanowe oraz skokowe. A ponadto obcas wymusza naturalne obciążenie na śródstopie, którym w salsie się tańczy. Na boso tę postawę samemu trzeba sobie, bez wspomagaczy, wypracować" - czytamy w sieci.

Komentarzy było znacznie więcej - jedni chwalili Helenę za świetny show, umiejętności i swobodę (26-latka pokazała jak się tańczy na stole!), inni wręcz przeciwnie. Uznali, że jej występ opierał się na "lataniu i szarpaniu", a wysokie noty są za pokrewieństwo z bardzo lubianym i szanowanym Janem Englertem, który jest ojcem gwiazdy. Co wy myślicie? TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA i NAGRANIE z "TzG"!

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Kto odpadł w 6. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W 7. odcinku 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy 8 par:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z show Polsatu jak dotąd odpadli:

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Monika Borzym i Michał Kassin.

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