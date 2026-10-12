Helena Englert NA BOSAKA w "Tańcu z Gwiazdami". Internauci rzucili się do komentowania!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-12 18:47

Helena Englert w 6. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" dała z siebie wszystko w pełnej energii salsie. Wystąpiła NA BOSAKA, a swoje popisy zaczęła od tańca na stole. Jak wam się podobało? Internauci już wydali opinię. Według niektórych Helenie było łatwiej, bo nie tańczyła na obcasach.

Helena Englert zrobiła show - bez butów tańczyła na stole

Helena Englert świetnie radzi sobie w "Tańcu z Gwiazdami". W 6. odcinku 19. edycji, w którym uczestnicy zmierzyli się z gorącymi, latynoskimi rytmami Englert i jej partner wystąpili w pełnej energii salsie. Para dostała aż 38 punktów, a w sieci zawrzało. Głównie ze względu na fakt, że aktorka i piosenkarka tańczyła na boso. Jedni  są zachwyceni, inni twierdzą, że Englert rezygnując z butów, ułatwiła sobie występ.

"Muszę od tego zacząć - przepiękny strój, idealnie oddający ruch Heleny oraz podkreślający jej piękno. Jestem pod wrażeniem, że tak dobrze zatańczyła to bez butów. Wszystko było w punkt, cudowny przepływ energii, akcentacja ruchów - ogień. Hela wygra tę edycję bezsprzecznie", "Niech zatańczy to samo, ale w butach. Nie będzie z tego 50 procent. W butach trudniej się tańczy. Bez butów spóźniona", "No nie zgadzam się kompletnie. Buty do salsy mają specjalną podeszwę, która zapewnia idealny poślizg na parkiecie, co jest ważne w dynamicznym charakterze salsy. Tańcząc boso, skóra klei się do podłoża, co utrudnia to obroty i mocno obciąża stawy kolanowe oraz skokowe. A ponadto obcas wymusza naturalne obciążenie na śródstopie, którym w salsie się tańczy. Na boso tę postawę samemu trzeba sobie, bez wspomagaczy, wypracować" - czytamy w sieci.

Komentarzy było znacznie więcej - jedni chwalili Helenę za świetny show, umiejętności i swobodę (26-latka pokazała jak się tańczy na stole!), inni wręcz przeciwnie. Uznali, że jej występ opierał się na "lataniu i szarpaniu", a wysokie noty są za pokrewieństwo z bardzo lubianym i szanowanym Janem Englertem, który jest ojcem gwiazdy. Co wy myślicie? TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA i NAGRANIE z "TzG"!

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Kto odpadł w 6. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W 7. odcinku 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy 8 par:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z show Polsatu jak dotąd odpadli:

  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • Monika Borzym i Michał Kassin.

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Taniec z Gwiazdami 19 - odc. 6.
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Helena Englert tańczy boso na stole. Na miniaturach ujęcia z salsy. O występie w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na SE.
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Pierwszą edycję w 2005 roku wygrał:
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