Herbuś w niedwuznacznej pozie z partnerem. Scena jak z gorącego romansu

Edyta Herbuś jest tancerką, aktorka i prezenterką. Piękna celebrytka często pokazuje fanom fragmenty swojej prywatności. Jej profil na Instagramie aż tętni życiem, a internauci z zainteresowaniem śledzą i komentują jej poczynania. Nie tylko te zawodowe, ale również, a może przede wszystkim prywatne. Ostatnio Edyta zamieściła fotografię, która wywołała lawinę komentarzy.

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiński w kuszącej pozie. Internautka: " Jaki seksapil i energia w tym kadrze. Bosko"

Całość dzieje się w charakterystycznej scenerii nieco zrujnowanego wnętrza. Odrapane ściany i wystające cegły są jednak jedynie tłem. Tłem dla kadru, w którym główne role odgrywają Edyta i jej partner Piotr Bukowiński. Ona stoi oparta o ścianę, on podtrzymuje jej nagie udo, którym ona oplata jego biodra. Oboje patrzą sobie w oczy i są na sekundy od pocałunku. Zdjęcie Edyta opatrzyła wymownym podpisem: "Astrologia mówi, że dziś, kiedy Mars wchodzi do Lwa, możemy jeszcze bardziej kierować się sercem, odczuwać w sobie większą kreatywność lub być jeszcze bardziej romantyczni… Zdecydowanie rozpoznaję w sobie wszystkie trzy tendencje. I to chyba nie tylko dziś. Na szczęście mój ukochany człowiek ma podobnie. I wiem, że jest nas więcej".

Internauci podzieleni, jedni piszą o wstydzie, lub raczej jego braku, inni ganią purystę i zachwycają się sceną

Jeden z internautów, zaskoczony otwartością i wymowa fotografii, skomentował ją w niepochlebnym tonie. Wyznał on, ze wstydziłby się na miejscu Edyty publikować tak intymne zdjęcia. Aktorka nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi i słusznie wyjaśniła, że widzi powodu, by wstydzić się szczęścia. Po czym dodała, że zachęca, aby i on przestał się wstydzić.

W ślad za komentarzem Edyty popłynęły podobne wpisy od obserwujących. Padło wiele słów podziwu i zachwytu. "Nie ma nic piękniejszego jak zobaczyć jak u dwojga ludzi wyrasta namiętność i pożądanie. To pokazuje że można a nawet powinno się tworzyć aurę wokół miłości, sympatii. Chciałbym takie zdjęcia mieć, ale brak odwagi. Tu nie ma co się WSTYDZIĆ, wstyd to karcić i wstyd nie kochać swojego ciała. Edytko ciesz się pięknem które tworzysz". To jeden z wielu pozytywnych komentarzy.

