Hit Netflixa zalicza bolesny spadek. Widzowie bezlitośni dla twórców i nowych odcinków

Kasia Kowalska
2026-08-26 17:18

Kiedyś młodzieżowy fenomen, dziś źródło gigantycznego rozczarowania. "Outer Banks" po obiecujących początkach notuje fatalne oceny wśród widzów, a twórcy muszą mierzyć się z potężną falą krytyki za najnowszą odsłonę. Netflix znowu przeciągnął strunę?

Aktorka Madelyn Cline w scenie z serialu Outer Banks na desce surfingowej. O spadku ocen hitu Netflixa przeczytasz na SE.
Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Od hitu do kitu: Netflix i problem z "Outer Banks"

Początki były dla "Outer Banks" niezwykle łaskawe. Pierwsza odsłona zdobyła w serwisie Rotten Tomatoes solidne 76% od krytyków i 85% od publiczności. Z każdym kolejnym sezonem młodzieżowej produkcji Netflixa sytuacja się jednak pogarszała, a najnowszy, piąty sezon osiągnął dramatycznie niskie 37% poparcia widzów. Co intrygujące, w oczach krytyków produkcja wciąż broni się perfekcyjnym wynikiem 100%, choć opartym zaledwie na pięciu recenzjach. Jak wskazują analizy, znaczna część odbiorców po prostu zrezygnowała z seansu, co wpisuje się w szersze problemy platformy z utrzymaniem zainteresowania użytkowników. Fani, którzy zostali, często narzekają na spadek jakości i przeciąganie historii, która dawno straciła swój pierwotny urok.

PRZECZYTAJ TEŻ: Niedoceniany serial wraca na ekrany. Będą kolejne skandale

"Outer Banks" sezon 5: Fabularne zawirowania Płotek

W piątej części bohaterowie, znani jako Płotki, znajdują się w niezwykle trudnym położeniu po bolesnej stracie JJ-a w Maroku. Znajdują się daleko od domu, bez błękitnej korony i nieustannie muszą mierzyć się z licznymi zagrożeniami. Chandler Groff wciąż stanowi niebezpieczeństwo, Dalia i Korsarze nie odpuszczają, a Snoby starają się pozbawić ich możliwości powrotu. W tych okolicznościach John B, Sarah, Kiara, Pope i Cleo polegają na własnym sprycie oraz trudnym sojuszu z Rafem. Ich celem jest odzyskanie wolności, a także pomszczenie zmarłego przyjaciela. Zgodnie z zapowiedziami, ma to być ich ostateczne wyzwanie.

Fala krytyki po 5. sezonie "Outer Banks". Co z 6. serią?

Decyzja zapadła – szósty sezon "Outer Banks" nie zostanie zrealizowany. Patrząc na reakcje widzów, jest to krok w dobrą stronę. Zdecydowana większość komentujących uważa, że piąta seria była nużąca, pełna absurdów i nieprzemyślanych decyzji fabularnych, potęgując frustrację wywołaną wcześniejszą utratą jednej z głównych postaci.

Kreskówkowy. Przypomina mi Scooby'ego Doo. Nie mogłem obejrzeć drugiego odcinka bez grymasu na twarzy z powodu niedorzecznego scenariusza, gry aktorskiej i "akcji".

Niestety, ten serial z mojego ulubionego stał się czymś, co ledwo dałem radę obejrzeć. Ostatni sezon był bolesny pod wieloma względami, w tym kreacji aktorskich i chaotycznej fabuły. Brak JJ-a był boleśnie namacalny, momenty, które zazwyczaj byłyby zabawne, były puste, a dynamika grupy zawiodła. Jakiekolwiek przesłanie próbowali przekazać jego śmiercią, nie trafiło w sedno, [...] Szkoda, ale przewidywalny koniec serialu pokazał, że twórcy nie rozumieli, za co fani kochali ten serial: najpierw przyjaźń, potem przygoda.

Ten serial stracił wszystko. Dla mnie skończył się w trzecim sezonie, a wszyscy bohaterowie skończyli szczęśliwie. Serial nie jest taki sam bez JJ-a. To było rozczarowujące...

Najlepsze historie miłosne to te z tragicznym zakończeniem? Rozmawiamy z obsadą "Trio" | Wywiad ESKA
Sonda
Podobał Ci się 5. sezon "Outer Banks"?

PRZECZYTAJ TEŻ: Plotka o gwiazdorach Hollywood okazuje się prawdą. Nowy serial przepisał rzeczywistość

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SERIALE
NETFLIX PREMIERY
NETFLIX
NETFLIX SERIALE
SERIALE ONLINE