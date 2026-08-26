Hit Netflixa zalicza bolesny spadek. Widzowie bezlitośni dla twórców i nowych odcinków

Od hitu do kitu: Netflix i problem z "Outer Banks"

Początki były dla "Outer Banks" niezwykle łaskawe. Pierwsza odsłona zdobyła w serwisie Rotten Tomatoes solidne 76% od krytyków i 85% od publiczności. Z każdym kolejnym sezonem młodzieżowej produkcji Netflixa sytuacja się jednak pogarszała, a najnowszy, piąty sezon osiągnął dramatycznie niskie 37% poparcia widzów. Co intrygujące, w oczach krytyków produkcja wciąż broni się perfekcyjnym wynikiem 100%, choć opartym zaledwie na pięciu recenzjach. Jak wskazują analizy, znaczna część odbiorców po prostu zrezygnowała z seansu, co wpisuje się w szersze problemy platformy z utrzymaniem zainteresowania użytkowników. Fani, którzy zostali, często narzekają na spadek jakości i przeciąganie historii, która dawno straciła swój pierwotny urok.

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"Outer Banks" sezon 5: Fabularne zawirowania Płotek

W piątej części bohaterowie, znani jako Płotki, znajdują się w niezwykle trudnym położeniu po bolesnej stracie JJ-a w Maroku. Znajdują się daleko od domu, bez błękitnej korony i nieustannie muszą mierzyć się z licznymi zagrożeniami. Chandler Groff wciąż stanowi niebezpieczeństwo, Dalia i Korsarze nie odpuszczają, a Snoby starają się pozbawić ich możliwości powrotu. W tych okolicznościach John B, Sarah, Kiara, Pope i Cleo polegają na własnym sprycie oraz trudnym sojuszu z Rafem. Ich celem jest odzyskanie wolności, a także pomszczenie zmarłego przyjaciela. Zgodnie z zapowiedziami, ma to być ich ostateczne wyzwanie.

Fala krytyki po 5. sezonie "Outer Banks". Co z 6. serią?

Decyzja zapadła – szósty sezon "Outer Banks" nie zostanie zrealizowany. Patrząc na reakcje widzów, jest to krok w dobrą stronę. Zdecydowana większość komentujących uważa, że piąta seria była nużąca, pełna absurdów i nieprzemyślanych decyzji fabularnych, potęgując frustrację wywołaną wcześniejszą utratą jednej z głównych postaci.

Kreskówkowy. Przypomina mi Scooby'ego Doo. Nie mogłem obejrzeć drugiego odcinka bez grymasu na twarzy z powodu niedorzecznego scenariusza, gry aktorskiej i "akcji".

Niestety, ten serial z mojego ulubionego stał się czymś, co ledwo dałem radę obejrzeć. Ostatni sezon był bolesny pod wieloma względami, w tym kreacji aktorskich i chaotycznej fabuły. Brak JJ-a był boleśnie namacalny, momenty, które zazwyczaj byłyby zabawne, były puste, a dynamika grupy zawiodła. Jakiekolwiek przesłanie próbowali przekazać jego śmiercią, nie trafiło w sedno, [...] Szkoda, ale przewidywalny koniec serialu pokazał, że twórcy nie rozumieli, za co fani kochali ten serial: najpierw przyjaźń, potem przygoda.

Ten serial stracił wszystko. Dla mnie skończył się w trzecim sezonie, a wszyscy bohaterowie skończyli szczęśliwie. Serial nie jest taki sam bez JJ-a. To było rozczarowujące...

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