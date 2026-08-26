Monika Olejnik splądrowała szafę babci? Ta kreacja kosztowała fortunę!

Tej dziennikarki nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Monika Olejnik cieszy się od lat reputacją ostrej prowadzącej program "Kropka nad i", tym samym będąc istną gwiazdą publicystyki w TVN. Nie trzeba jednak oglądać jej politycznego show z udziałem znanych gości, by na pierwszy rzut oka rozpoznać ją dzięki bujnej wyobraźni w wybieraniu strojów. Na prezentacji jesiennej ramówki w Sopocie wszyscy oniemieli!

Monika Olejnik lubi się wystroić. Dziennikarka to ikona TVN

Popularna dziennikarka zdaje się nie przejmować upływem czasu i absolutnie nie zwalnia tempa. Monika Olejnik wciąż pracuje w pocie czoła przy swoich programach, ale również poza studiem telewizyjnym podnosi ważne tematy społeczne, komentuje bieżące wydarzenia i ochoczo zjawia się na ważnych imprezach artystycznych. Podczas tych ostatnich okazji natychmiast przyciąga wzrok rozmaitymi kreacjami, które czasem budzą wielki podziw, a czasem... unoszą brwi zaskoczonych widzów. Tym razem zdania są podzielone!

Na prezentację ramówki przyszła w koronkowej kreacji. Taką samą miała na sobie gwiazda "The Crown"

26 sierpnia przy okazji Top of the Top Sopot Festival 2026 telewizja TVN tradycyjnie zaprezentowała swoje programowe propozycje na nadchodzącą jesień. Tłum gwiazd zjawił się na specjalnej konferencji, a zabraknąć nie mogło dziennikarzy prowadzących serwisy informacyjne i publicystyczne. Wśród twarzy TVN brylowała więc również Monika Olejnik, chętnie rozmawiając o swojej pracy i nie tylko.

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70-latka przykuwała wzrok sukienką złożoną z kolorowych koronek, na czele z oliwkową zielenią. Strój wzbudził wiele emocji! Jedni uznali go za przejaw oryginalności, wyrafinowanego gustu i bycia sobą, a inni - za kiczowaty lub staroświecki patos. Pewne jest to, że Olejnik czuła się w nim jak ryba w wodzie!

Zaintrygowani internauci szybko zorientowali się również, że to luksusowa kreacja z jesiennej kolekcji znanej marki Saint Laurent. Taką samą w lutym 2025 roku, na berlińską premierę horroru "Nosferatu", założyła na siebie aktorka Emma Corrin, znana m.in. z roli młodej księżnej Diany w serialu "The Crown". Cena? Lepiej usiądźcie! Według dostępnych w sieci danych trzeba za nią zapłacić nawet do 5 tysięcy euro, czyli około 21,5 tysiąca złotych. Olejnik uzupełniła ją o biżuterię, białe (również obowiązkowo koronkowe) rajstopy i bordowe czółenka.

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Monika Olejnik to nie jedyna gwiazda TVN, która postawiła na odważny outfit podczas prezentacji ramówki. Komiczka Wiolka Walaszczyk zaprezentowała się w stroju płetwonurka, natomiast modelka Joanna Horodyńska całowała figurkę żaby. Z kolei dawno niewidziana aktorka Edyta Jungowska zdecydowała się na ciepły sweter, choć sierpniowe słońce nie oszczędzało gości TVN-u.

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