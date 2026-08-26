Monika Olejnik splądrowała szafę babci? Ta kreacja kosztowała fortunę!

KP
2026-08-26 17:09

Prezentacja ramówki na kolejny sezon to zawsze wielkie wydarzenie dla gwiazd stacji telewizyjnych. W Sopocie zameldowały się teraz twarze znane z TVN, zapraszając na swoje jesienne programy. Do zebranych na wydarzeniu ikon zdecydowanie należy Monika Olejnik (70 l.), która nie boi się odważnie zagrać kreacją. Tym razem padło na barwny strój z koronek!

Tej dziennikarki nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Monika Olejnik cieszy się od lat reputacją ostrej prowadzącej program "Kropka nad i", tym samym będąc istną gwiazdą publicystyki w TVN. Nie trzeba jednak oglądać jej politycznego show z udziałem znanych gości, by na pierwszy rzut oka rozpoznać ją dzięki bujnej wyobraźni w wybieraniu strojów. Na prezentacji jesiennej ramówki w Sopocie wszyscy oniemieli!

Monika Olejnik lubi się wystroić. Dziennikarka to ikona TVN

Popularna dziennikarka zdaje się nie przejmować upływem czasu i absolutnie nie zwalnia tempa. Monika Olejnik wciąż pracuje w pocie czoła przy swoich programach, ale również poza studiem telewizyjnym podnosi ważne tematy społeczne, komentuje bieżące wydarzenia i ochoczo zjawia się na ważnych imprezach artystycznych. Podczas tych ostatnich okazji natychmiast przyciąga wzrok rozmaitymi kreacjami, które czasem budzą wielki podziw, a czasem... unoszą brwi zaskoczonych widzów. Tym razem zdania są podzielone!

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26 sierpnia przy okazji Top of the Top Sopot Festival 2026 telewizja TVN tradycyjnie zaprezentowała swoje programowe propozycje na nadchodzącą jesień. Tłum gwiazd zjawił się na specjalnej konferencji, a zabraknąć nie mogło dziennikarzy prowadzących serwisy informacyjne i publicystyczne. Wśród twarzy TVN brylowała więc również Monika Olejnik, chętnie rozmawiając o swojej pracy i nie tylko.

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70-latka przykuwała wzrok sukienką złożoną z kolorowych koronek, na czele z oliwkową zielenią. Strój wzbudził wiele emocji! Jedni uznali go za przejaw oryginalności, wyrafinowanego gustu i bycia sobą, a inni - za kiczowaty lub staroświecki patos. Pewne jest to, że Olejnik czuła się w nim jak ryba w wodzie!

Zaintrygowani internauci szybko zorientowali się również, że to luksusowa kreacja z jesiennej kolekcji znanej marki Saint Laurent. Taką samą w lutym 2025 roku, na berlińską premierę horroru "Nosferatu", założyła na siebie aktorka Emma Corrin, znana m.in. z roli młodej księżnej Diany w serialu "The Crown". Cena? Lepiej usiądźcie! Według dostępnych w sieci danych trzeba za nią zapłacić nawet do 5 tysięcy euro, czyli około 21,5 tysiąca złotych. Olejnik uzupełniła ją o biżuterię, białe (również obowiązkowo koronkowe) rajstopy i bordowe czółenka.

Monika Olejnik w oliwkowej, koronkowej sukience na ściance TVN. O jej drogiej kreacji przeczytasz na SE.
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Monika Olejnik to nie jedyna gwiazda TVN, która postawiła na odważny outfit podczas prezentacji ramówki. Komiczka Wiolka Walaszczyk zaprezentowała się w stroju płetwonurka, natomiast modelka Joanna Horodyńska całowała figurkę żaby. Z kolei dawno niewidziana aktorka Edyta Jungowska zdecydowała się na ciepły sweter, choć sierpniowe słońce nie oszczędzało gości TVN-u.

Edyta Jungowska
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OLEJNIK MONIKA
TVN RAMÓWKA
MONIKA OLEJNIK
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