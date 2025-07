Iga Świątek ma dopiero 24 lata, ale już jest jedną z największych polskich gwiazd sportu. I to na świecie! W rankingu WTA obecnie przoduje Aryna Sabalenka, za nią jest Coco Gauff, a później Iga Świątek. Pozycje w klasyfikacji zmieniają się i tasują, a fani Igi tylko czekają na to, by wskoczyła na pierwsze miejsce. Strata Polki do liderki rankingu WTA jest duża - to ponad 5 tys. punktów, ale według sztucznej inteligencji jest nadzieja na to, że Świątek prześcignie Białorusinkę jeszcze w tym roku!

Póki co i Iga, i Aryna zamieniły rakiety tenisowe na zupełnie inne atrybuty. Polska tenisistka wybrała skuter wodny, a jej starsza koleżanka jacht oraz skąpe bikini. Iga właśnie pokazała nowe fotki z wypoczynku!

Iga Świątek na wakacjach. Polskie morze zamiast palm

Świątek ze względu na zobowiązania sportowe często przebywa poza ojczyzną. Kiedy więc jest okazja na odpoczynek w Polsce, korzysta z tego. Zaraz po wygranej na Wimbledonie Iga zaplanowała wypad nad Bałtyk, a konkretnie do Trójmiasta. Tam pływała na skuterze wodnym i spędzała czas z przyjaciółmi. Teraz na swoim instagramowym profilu pokazała nowe zdjęcia i napisała:

Naładowana energią, uśmiechnięta, z niesamowitymi wspomnieniami. Rozpocznijmy kolejny rozdział tego sezonu.

Świątek się wyszalała i "zrestartowała", a jej fani, i polscy i zagraniczni, komentują:

"Najpiękniejsze, najwspanialsze miejsce na planecie Trójmiasto. Godne Królowej Igi", "Wypoczęta, uśmiechnięta, szczęśliwa Iga Świątek = strach się bać", "Wesołych wakacji królowo Wimbledonu", "Jeden jedyny raz człowiek zamiast na urlop do Gdańska poleciał za granicę i co? I stracił okazję spotkania Igi. Iga czekamy na kolejne zwycięstwo!", "Czyste emocje, radość, relacje, zabawa i beztroska, bez zbędnego szpanu czy pokazywania się w drogim zegarku, na greckiej wyspie-imprezowni z wypiętymi pośladkami do kamery. Za to Ciebie uwielbiamy Iga. Jaaaazda".

Wielbiciele Igi, których tenisistka ma na samym Instagramie 2,3 mln, podkreślili, że uwielbiają w niej jej czystą radość, brak pozerstwa, normalność.

Aryna Sabalenka też odpoczywa

Świątek lada chwila wraca do gry. Pojawi się na turnieju WTA w Montrealu, który zaczyna się 28 lipca, później wystąpi w Cincinnati (4 sierpnia), a na koniec weźmie udział w US Open.

Jej rywalka Aryna Sabalenka odpuszcza sobie pierwszy z turniejów, tym samym wydłużając swoje wakacje. Białorusinka relaksuje się na greckich wyspach u boku partnera.

