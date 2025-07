Iga Świątek w sukience jak Kendall Jenner i królowa Letycja. Znany projektant i wysoka cena. Wow

Tegoroczny Wimbledon przeszedł do historii polskiego sportu. Iga Świątek, po raz pierwszy w swojej karierze, sięgnęła po trofeum na legendarnych londyńskich kortach. W drodze po zwycięstwo nie straciła nawet seta, a finał zakończyła w rekordowym stylu — wynikiem 6:0, 6:0. Tenisowy perfekcjonizm znalazł swoje odbicie także poza kortem. Podczas oficjalnych uroczystości mistrzyni zaprezentowała się w stylizacjach, które natychmiast przyciągnęły uwagę mediów i fanów mody.

Podczas sesji zdjęciowej z trofeum Iga Świątek miała na sobie sukienkę od Victorii Beckham — projektantki i byłej członkini Spice Girls, znanej dziś z nowoczesnego podejścia do klasycznej elegancji. Wybrana przez Igę kreacja to model midi w odcieniu „Delphinium Blue” — delikatnego, chłodnego błękitu. Sukienka charakteryzuje się prostotą linii, rozcięciami na rękawach i miękką talią. Jak donosi "Fakt", jej cena to około 990 euro, czyli blisko 4300 złotych. Model ten nosiły wcześniej takie osobistości jak królowa Letycja czy Kendall Jenner.

Jeszcze większe wrażenie zrobiła stylizacja Igi podczas wieczornego Wimbledon Champions Ball. Na tę okazję Świątek wybrała długą, satynową suknię projektu Stelli McCartney. Kreacja w odcieniu perłowego błękitu miała dekolt typu halter neck i ozdobny łańcuch wokół szyi — elementy, które nadały całości szyku i nowoczesnej elegancji. Gazeta donosi, że model „Sphere” kosztuje około 2730 dolarów, czyli ponad 11 tysięcy złotych.

Modowy styl Igi Świątek. Elegancja, ale bez przesady

Obie stylizacje Igi Świątek były nie tylko efektowne, ale i bardzo świadomie dobrane — projekty brytyjskich projektantek stanowiły ukłon w stronę miejsca i tradycji, a zarazem podkreślały, że Świątek potrafi odnaleźć się także w świecie mody. Jej obecność na gali i oficjalnych wydarzeniach była nie tylko triumfem sportowym, ale i wizerunkowym.

Choć Iga Świątek nie ukrywa, że jej priorytetem pozostaje tenis, coraz śmielej buduje też swoją obecność w świecie mody. W wywiadach podkreśla, że stylizacje poza kortem traktuje jako sposób na wyrażenie siebie. Jej podejście można określić jako minimalistyczne, nowoczesne i autentyczne. Ceni klasykę, ale z odważnym akcentem – tak jak w przypadku wyborów Beckham i McCartney. Od 2023 roku Iga jest ambasadorką marki On Running, współtworzonej przez Rogera Federera. Jej współpraca z marką to dowód na to, że sportowy komfort może iść w parze z estetyką i funkcjonalnością. Eksperci wskazują, że wybory Igi są konsekwentne: nie podąża ślepo za trendami, ale wybiera to, co pasuje do jej charakteru i wartości.

Iga Świątek udowadnia, że styl i skromność mogą iść w parze, a sukces można świętować z klasą. Gratulujemy wygranej!

