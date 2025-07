Największa rywalka Igi Świątek w bikini! Aryna Sabalenka poza kortem wygląda jak milion dolarów

Ci, którzy przynajmniej co jakiś czas śledzą rozgrywki tenisowe kobiet wiedzą, że Iga Świątek i Aryna Sabalenka nigdy nie były przyjaciółkami. Polka w 2023 r. w rozmowie z "Super Expressem" tak mówiła o rywalce:

Nigdy nie czułam potrzeby, żeby Aryna była moją bliższą znajomą. Mało też trenowałyśmy razem, zanim zaczęłyśmy rywalizować na najwyższym poziomie. Od początku tak to wyglądało. Mam wrażenie, że jesteśmy zupełnie inne, jeżeli chodzi o charaktery i osobowości. Ogromnie ją szanuję i cieszę się, że ona też z szacunkiem się o mnie wypowiada, ale ogólnie mogę potwierdzić, że nie przyjaźnimy się i to chyba faktycznie widać.

W kolejnym roku ich kontakty nieco się zmieniły - na lepsze! To bardzo spodobało się fanom tenisa.

Zobacz także: Świątek i Sabalenka zachwycają na wakacjach! Tak się bawią nad wodą

Myślę, że wszystko zaczęło się, kiedy podeszłam do niej i poprosiłam, żeby zrobić TikToka podczas finałów w Rijadzie. Od tamtej pory lepiej się dogadujemy. Tak naprawdę wcześniej nigdy nie miałyśmy okazji, żeby się do siebie zbliżyć, więc to był naprawdę fajny moment. Na korcie jesteśmy oczywiście rywalkami i każda chce pokonać tę drugą, ale poza kortem powinnyśmy być dla siebie fajne. Czasami możemy po prostu spotkać się i dobrze się bawić - opowiadała Sabalenka pod koniec zeszłego roku.