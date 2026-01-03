Ile Sting dostał za Sylwestra z Dwójką? Jest oficjalna odpowiedź TVP

Występ Stinga podczas Sylwestra z Dwójką był jednym z najbardziej komentowanych momentów tegorocznej nocy sylwestrowej. Światowej sławy artysta pojawił się na scenie kilkukrotnie, a jego koncert wywołał prawdziwą burzę emocji wśród widzów. W mediach społecznościowych szybko zaroiło się od komentarzy pełnych zachwytu, uznania i niedowierzania, że tak wielka gwiazda wystąpiła na polskim sylwestrze.

Ile Sting zarobił w sylwestra?

Tuż po zakończeniu koncertu zaczęły pojawiać się również spekulacje dotyczące wynagrodzenia brytyjskiego muzyka. Według medialnych doniesień Sting mógł zarobić za swój sylwestrowy występ nawet 1 milion złotych. Sprawą zainteresował się portal Plejada, który zwrócił się bezpośrednio do Telewizji Polskiej z pytaniem o honorarium artysty.

TVP nie potwierdziła jednak żadnych kwot i stanowczo odmówiła ujawnienia szczegółów finansowych.

Nie podajemy takich informacji do publicznej wiadomości. To jest tajemnica biznesowa

- przekazano w odpowiedzi przesłanej do Plejady.

Thomas Anders Modern Talking zarobił prawie 400 tys.

Choć dokładna gaża Stinga pozostaje nieznana, media szeroko rozpisywały się o zarobkach innych gwiazd, które pojawiły się na sylwestrowych scenach w całej Polsce. Rekordzistą miał być Thomas Anders z Modern Talking, który według doniesień za występ w Toruniu otrzymał blisko 100 tys. euro, co daje ponad 400 tys. złotych.

Wysokie honoraria miały trafić także do polskich artystów. Beata Kozidrak za swój koncert w Toruniu miała zarobić 250 tys. zł, Edyta Górniak około 150 tys. zł, a Zenek Martyniuk 100 tys. zł. Wśród najlepiej opłacanych wykonawców Sylwestra z Dwójką wymieniano również Kayah, której gaża miała wynieść od 80 do 100 tys. zł, Dodę z wynagrodzeniem około 100 tys. zł oraz Marylę Rodowicz, która mogła liczyć na 100–120 tys. zł.

Młodsze gwiazdy, takie jak Viki Gabor czy Margaret, według medialnych wyliczeń otrzymały stawki w granicach 40–60 tys. zł.

Sting oszołomił publiczność

Jedno jest pewne - sylwestrowe koncerty od lat przyciągają przed telewizory miliony widzów i wiążą się z ogromnymi budżetami. A występ Stinga podczas Sylwestra z Dwójką tylko potwierdził, że Telewizja Polska postawiła w tym roku na prawdziwy światowy format z wielką klasą.

