Ilona Krawczyńska 3 dni temu przeszła operację, a już szalała na "Roztańczonym PGE Narodowym". Mamy zdjęcia

Ilona Krawczyńska przeszła nagłą operację wyrostka robaczkowego, co zaniepokoiło jej fanów.

Zabieg wykonano laparoskopowo, a celebrytka szybko uspokoiła, że poprowadzi "Roztańczony PGE Narodowy".

Zaledwie trzy dni po operacji, Ilona Krawczyńska pojawiła się na scenie PGE Narodowego, zachwycając energią.

Dowiedz się, jak poradziła sobie z wyzwaniem i kto jeszcze wystąpił na wielkiej imprezie!

Ilona Krawczyńska przeszła operację

Ilona Krawczyńska zaledwie kilka dni temu poinformowała swoich fanów na Instagramie, że z powodu silnego bólu brzucha trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację.

Wczoraj miałam ból brzucha tak ogromny, że wezwaliśmy karetkę, całą noc szukali, USG, tomograf z kontrastem, badania krwi, prawdopodobnie jest to wyrostek i chyba dzisiaj będę otwierana. Ale nie stresujcie się proszę, to jest raczej "ten prostszy" zabieg, chyba

- pisała w sieci. Po operacji poinformowała obserwatorów, że już po wszystkim i wyjawiła trochę szczegółów.

Misiaczki, ja już jestem po, trochę boli mnie gardło po intubacji, ale udało się laparoskopowo pozbyć dziada, bez cięcia

- mówiła ze szpitalnego łóżka Krawczyńska. Te informacje zaniepokoiły jej fanów, gdyż 27 września Ilona miała poprowadzić wielką imprezę w Warszawie "Roztańczony PGE Narodowy". Celebrytka szybko jednak uspokoiła swoich obserwatorów.

Nie ma dramatu. Umyję włosy i mogę prowadzić Roztańczony Narodowy. Tylko nie zatańczę, musicie zatańczyć za mnie.

- zapowiedziała wówczas Ilona Krawczyńska. I jak powiedziała tak zrobiła - pojawiła się w roli prowadzącej na "Roztańczony PGE Narodowy" w sobotę, 27 września.

Krawczyńska 3 dni po operacji poprowadziła "Roztańczony PGE Narodowy"

Ilona Krawczyńska nie zawiodła swoich fanów i choć była świeżo po operacji i pobycie w szpitalu, pojawiła się na PGE Narodowym, gdzie w towarzystwie swojej siostry, Mileny, Rafała Maseraka, Kamila Balei i Olka Sikory poprowadziła imprezę. Wyglądała olśniewająco! Przez cały wieczór humor jej dopisywał i z pozytywną energią zapewniała widzom nieprzerwaną zabawę.

"Roztańczony PGE Narodowy". Kto wystąpił?

„Roztańczony PGE Narodowy” już za nami. W sobotni wieczór w Polsacie o 19:55 można było obejrzeć transmisję ze stadionu. A kto wystąpił na tegorocznym "Roztańczonym PGE Narodowym"? Na scenie pojawili się: Justyna Steczkowska, Skolim, Zenek Martyniuk, Pectus, Lanberry oraz goście specjalni pokroju Boney M. Natomiast w części disco były hity ekip Boys, MIG, Piękni i Młodzi, Sławomir, After Party, Defis, MiłyPan czy Topky.