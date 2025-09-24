Ilona Krawczyńska trafiła na stół operacyjny. 4 dni po operacji musi wrócić do pracy!

Ilona Krawczyńska, którą widzowie dobrze znają z "Farmy" i "Tańca z Gwiazdami", poinformowała w mediach społecznościowych, że musiała być hospitalizowana i to w dniu swoich urodzin. Gdy przewieziono ją do szpitala, okazało się, że potrzebna jest pilna operacja wyrostka.

Dziękuję Wam za życzenia urodzinowe! Przede wszystkim przyda się zdrówko! Nie chcę Was niepokoić (…) Wczoraj miałam ból brzucha tak ogromny, że wezwaliśmy karetkę, całą noc szukali, USG, tomograf z kontrastem, badania krwi, prawdopodobnie jest to wyrostek i chyba dzisiaj będę otwierana. Ale nie stresujcie się proszę, to jest raczej "ten prostszy" zabieg, chyba - pisała w sieci.

Niedługo później dała znać, że jest już po operacji.

Misiaczki, ja już jestem po, trochę boli mnie gardło po intubacji, ale udało się laparoskopowo pozbyć dziada, bez cięcia - mówiła wprost ze szpitalnego łóżka Ilona Krawczyńska.

Ilona w szpitalu, a jej siostra ma urwanie głowy

Siostra Ilony, Milena, pomaga Ilonie jak może, ale sama też ma urwanie głowy. Wszystko przez końcówkę remontu domu, meblowanie go i układanie mnóstwa rzeczy. Ale o siostrze absolutnie nie zapomina.

Ilonka buziaki, Młoda dziś ma wypis. Czuje się tak sobie. Śpi. Będzie potrzebować naszej pomocy jak wyjdzie - pisała w sieci siostra Ilony.

Słowa Mileny potwierdziła Ilona.

Nieustannie śpię, ciągle mnie odcina, wyspałam się chyba za wszystkie czasy. Czuję się lepiej. Muszę się zmusić, żeby wstać, pójdę siusiu, zobaczę, jak mi się idzie. Dzisiaj mnie wypisują - poinformowała Kraczyńska na Instagramie.

Gdy się podniosła z łóżka, stwierdziła:

Nie ma dramatu. Umyję włosy i mogę prowadzić Roztańczony Narodowy. Tylko nie zatańczkę, musicie zatańczyć za mnie.

Ilona Krawczyńska kilka dni po operacji poprowadzi koncert

Krawczyńska szybko będzie musiała stanąć na nogi i to tak na dobre, bo już w sobotę 27 września poprowadzi ważną imprezę, którą widzowie obejrzą w Polsacie. Mowa o wspomnianym Roztańczonym Narodowym. Na koncercie nie zabraknie Skolima, Zenka Martyniuka czy Boney M. Ilonę w trudnym zadaniu bycia gospodynią show wspomoże jej siostra Milena.

Bandi zwycięzcą "Farma 4". Na co wyda nagrodę?