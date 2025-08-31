Prezenterka TVN w zaawansowanej ciąży pokazuje się w ultrakusym stroju. Siłownia nawet w 9 miesiącu!

Gwiazda TVN eksponuje ciążowy brzuch w 9 miesiącu

Na fotografiach z popularnego wśród celebrytów festiwalu Burning Man Aggie pozuje w mocno wyciętym, błyszczącym kostiumie, który praktycznie w całości eksponuje jej ciążowy brzuch. Do tego niebieska peruka, wielkie narciarskie gogle i szeroki uśmiech sprawiają, że trudno oderwać od niej wzrok. Sceneria pustyni i monumentalne instalacje artystyczne tylko podkreślają efekt – Aggie wygląda jak gwiazda science fiction w wersji „baby boom”. Obok przygląda się jej zachwycony mąż Jacob.

Aggie nie odpuszcza ani na moment. Siłownia w 9 miesiącu ciąży?!

To, co szczególnie szokuje jej obserwatorów, to fakt, że jeszcze kilka dni wcześniej Aggie relacjonowała intensywne treningi na siłowni. Mimo zaawansowanej ciąży nie zrezygnowała z ćwiczeń siłowych, pokazując, że dbanie o kondycję można pogodzić z oczekiwaniem na dziecko. „9 months pregnant” – napisała pod jednym z nagrań, prezentując serię przysiadów i ćwiczeń z hantlami.

Gwiazda Instagrama i życia na pełnych obrotach

Aggie od lat kreuje wizerunek energicznej, niepokornej influencerki, która nie zna słowa „stop”. W zeszłym roku zachwycała bajecznym ślubem we Włoszech, relacjonowanym niemal minuta po minucie, a teraz – ciążą, którą traktuje jako kolejny etap pełen przygód i spektakularnych kadrów. Fani chwalą ją za odwagę i pewność siebie, choć nie brakuje też głosów krytyki, że zbyt śmiało eksponuje swoje ciało w tak intymnym momencie życia.

Pod najnowszymi zdjęciami roi się od reakcji: „Ikona!”, „Tak się pokazuje siłę kobiecości”, „Szok i podziw w jednym”. Jedni widzą w niej inspirację i dowód na to, że ciąża nie musi oznaczać rezygnacji z bycia sobą, inni – zarzucają jej epatowanie nagością. Jedno jest pewne: Aggie znów osiągnęła to, co wychodzi jej najlepiej – przyciągnęła uwagę całego Instagrama i rozpaliła emocje do czerwoności.