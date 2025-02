Internauci nie poznali Magdy Mielcarz. "Kto to jest?". Aż tak się zmieniła? Sprawdźcie!

Kiedy o Magdzie Mielcarz zrobiło się głośno? Był rok 2001, a w kinach pojawiła się ekranizacja powieści "Quo Vadis". Na kolejne seanse ruszyły szkoły w całej Polsce. Produkcja okazała się hitem, a widzowie nie mogli oderwać oczu od przepięknej blondynki wcielającej się w Ligię. Z dnia na dzień ślicznotka zyskała ogromną sławę.

Wcześniej o Mielcarz słyszało niewielu, choć jej twarz można było oglądać w reklamach. Od 15. roku życia Magda zarabiała przecież jako modelka. Ale to film sprzed 24 lat uczynił z niej gwiazdę. A jak jest teraz? Internauci jej nie rozpoznali!

Od premiery "Quo Vadis" minęły niemal 24 lata, dlatego wielu widzów obecnie nie jest w stanie rozpoznać Mielcarz. Aktorka, która para się muzyką, a prywatnie jest mamą dwóch nastoletnich córek, bardzo się zmieniła. To naturalne - ma przecież 46 lat (w marcu skończy 47), a nie 23, jak wówczas, gdy zyskała ogromną sławę i rozpoznawalność.

Ale to nie wszystko. Diametralnie zmienił się także styl Mielcarz, która porzuciła zwiewne sukienki i dziewczęce spódniczki na rzecz obszernych spodni, sportowych bluz czy zbyt dużych garniturów.

Ścięła też włosy i mocniej je rozjaśniła, stawiąc na mniej naturalny, ale za to bardziej wyrazisty wizerunek. Gwiazda teraz wygląda młodzieżowo, a jej stylizacje spokojnie mogłaby założyć i 16-letnia córka.

Ostatnio światło dzienne ujrzały fragmenty podcastu Karola Paciorka "Imponderabilia" z Magdą Mielcarz (nagranie znajdziecie niżej). Gwiazda opowiadała w nim o swoich córkach, które nie mają wyjścia - choć mieszkają w USA od urodzenia, muszą uczyć się języka polskiego.

Nie mam akcentu. Mało tego, moja starsza córka nie ma akcentu i nie wiem, jak to jest możliwe. Obie mówią po polsku. Powiem szczerze, że to jest trudna rzecz, jak wychowuje się dzieci poza Polską. Bo dzieci idą do szkoły, mówią po angielsku, w naszym przypadku, wracają do domu i chcą opowiedzieć ci, co się wydarzyło. A ty mówisz: "ale mów po polsku", a ona: "no dobra". Powie jedno zdanie i przechodzi na angielski, bo jest w jakimś uniesieniu, chce się czym podzielić, a ty mówisz "nie, nie, ale powiedz po polsku". To jest naprawdę żmudna robota, której po prostu nie można odpuścić. Ja sobie postanowiłam, że nie odpuszczę tego. Nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci nie mogły rozmawiać z moimi rodzicami po polsku. No i rozmawiają po polsku, tak że się cieszę - opowiadała Mielcarz.