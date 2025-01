Była ślicznotką z ekranu. Teraz ma tatuaż na twarzy i zniekształcone rysy. Stoczyła się na dno

Myślał, że to przeziębienie

Amanda Bynes 20 lat temu była prawdziwą gwiazdą, ale karierę zaczęła robić znacznie wcześniej. Miała zaledwie 7 lat, gdy po raz pierwszy stanęła przed kamerami. Najpierw nagrała reklamę płatków śniadaniowych, później występowała w programach dla dzieci, a w końcu także w serialach i w filmach.

W 2002 r. wcieliła się w Kaylee w produkcji "Kłamstwo ma krótkie nogi", rok później zagrała Daphne w "Czego pragnie dziewczyna", w 2006 zrobiła furorę jako Viola w "Ona to on". Można było ją oglądać w "Hairsprayu" i "Łatwej dziewczynie" z Emmą Stone. Ta o dwa lata młodsza aktorka poradziła sobie z presją show-biznesu i wciąż robi karierę, grając w coraz ciekawszych produkcjach.

Amandzie to się nie udało. Dorastanie na oczach widzów bardzo źle się na niej skończyło.

Amanda Bynes stoczyła się na dno

Gdy aktorka miała 25 lat, oznajmiła, że kończy z graniem. Dwa lata później zdiagnozowano u niej schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Ale to nie był koniec problemów ze zdrowiem. Amanda uzależniła się od alkoholu i narkotyków, podejmowała koszmarne decyzje życiowe i w efekcie weszła konflikt z prawem.

W 2020 r. na Instagramie zaanonsowała swoje zaręczyny, jednak, z tego co wiadomo, do ślubu nie doszło. W 2023 r. Bynes została aresztowana, gdy chodziła po ulicach los Angeles... całkiem nago. Trafiła do szpitala i pod obserwację psychiatryczną. Wcześniej miała już problem z prawem, bo prowadziła auto, będąc pod wpływem alkoholu, spowodowała kilka wypadków i uciekała z miejsca zdarzenia. Wywołała też pożar w domu.

Jej problemy odbiły się na wyglądzie. Dawna gwiazda zaczęła eksperymentować z tatuażami - jeden zrobiła sobie na twarzy. Obecnie w zniszczonej używkami kobiecie nie sposób odnaleźć rysów ulubienicy widzów. Bynes jest nie do poznania.

Amanda nie gra, ale przez chwilę prowadziła podcast, działa też na Instagramie. Prywatnie walczy o powrót do zdrowia psychicznego.

Internauci apelują o ratunek dla Amandy Bynes

To, jak teraz żyje i jak wygląda 38-letnia Amanda Bynes, szokuje jej dawnych fanów. Aktorka, która zapadła im w pamięć dzięki wielu filmom dla młodzieży, już dawno nie jest dzieckiem i sama decyduje o własnym życiu. Ale internauci pamiętający dawną Amandę uważają, że kobieta w młodości została mocno skrzywdzona przez show-biznes, czego efekty widać w mediach społecznościowych dawnej gwiazdy - na zdjęciach i nagraniach, które udostępnia.

"Ona nie wygląda i nie brzmi jak Amanda", "Gdzie są jej rodzice? Opiekunowie?", "Coś nie jest w porządku. Mam nadzieję, że ona odnajdzie pokój", "Co? To ta aktorka Amanda Bynes?", "Dziewczyno, nie da się ciebie rozpoznać", "Szkoda twojej twarzy" - piszą internauci w komentarzach do jednego z nagrań przedstawiających gwiazdę, która opowiada o tym, że poddała się zabiegowi operacji powiek.

Amanda od 2013 r. przez niemal dekadę była pod kuratelą matki. W 2022 r. uzyskała pełne prawo do decydowania o sobie.

