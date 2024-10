Kolejna, bo 15. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" trwa w najlepsze. Za nim już kilka odcinków, w których emocje sięgnęły zenitu. Rywalizacja między uczestnikami jest bardzo zacięta, wszyscy chcą wypaść jak najlepiej i pokazać to czego nauczyli się w trakcie prób. Każdej niedzieli z programem żegna się jedna para. Niedawno swoją przygodę zakończyła Piotr Świerczewski wraz Izabela Skierska oraz Natalia Nykiel i partnerujący jej Jacek Jeschke.

Internauci piszą, że Iwona Pavlović podjęła złą decyzję

W najnowszym odcinku odpadła para z najniższą ilością głosów od telewidzów, czyli Piotr Świerczewski i Izabela Skierska. Rafał Zawierucha i Daria Syta oraz Natalia Nykiel i Jacek Jeschke musieli zmierzyć się w dogrywce. Doszło do remisu i decydujący głos o tym, kto odpada miała Iwona Pavlović.

W tej konkretnej cha-chy była lepsza Natalia, więc mamy remis. Jak mamy remis... to musimy brać pod uwagę całość waszą. Nie no, jestem "Czarna Mamba"! O czym my rozmawiamy. Do programu przechodzą Rafał i Daria - powiedziała Iwona.

Po tym werdykcie widzowie byli wyraźnie w szoku. W sieci pojawiło się sporo komentarzy, w których wierni fani show utyskiwali na tę decyzję. Widać było, że większość nie mogła się z nią pogodzić.

Bez sensu. Natalia absolutnie była lepsza Dramat. Natalia lepsza, ale przechodzi Rafał Natalia była lepsza, ale wybrała Rafała. Gdzie sens? To wyglądało, jakby od początku wiedziała, jaką decyzję podejmie Zatańczyła lepiej w dogrywce, co przyznała Pavlović, a i tak wywaliła Natalkę. Po co była dogrywka w takim razie? - pisali w sieci internauci.

