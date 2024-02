Irena Santor wyszła ze szpitala! Ujawniła, co się tam działo. Lekarze musieli to usunąć!

Irena Santor swoją karierę estradową już zakończyła, ale - mimo tego, że w tym roku kończy 90 lat - cały czas jest w znakomitej formie. Niestety - jak to bywa w tym wieku - niedawno legendarna piosenkarka trafiła do szpitala. Na szczęście już z niego wyszła. Przy okazji Irena Santor ujawniła, co się tam działo. Lekarze musieli to usunąć!