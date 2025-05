Ireneusz Dudek był bliski śmierci. Pił, trzustka nagle odmówiła posłuszeństwa. Shakin' Dudi brał namaszczenie chorych

Ireneusz Dudek, znany z takich hitów jak "Och, Ziuta" i "Au sza la la la", na scenie przez lata był wulkanem energii. Ale w życiu prywatnym nie zawsze było u niego tak gwiazdorsko, kolorowo i beztrosko. Życie i scena rządzą się zupełnie innymi prawami. Dudek robił karierę, koncertował, był oklaskiwany i uwielbiany, a gdy światła fleszy gasły, pojawiał się alkohol, który prawie go zabił.

Faktem jest, że życie "bigbitowca" nie jest usłane różami. To, co mi się zdarzyło, w dużej mierze zawdzięczam sobie. Alkoholu za kołnierz się nie wylewało. Był z tego powodu w moim życiu bardzo zły okres - opowiadał Dudek w rozmowie z Onetem.

Gwiazdor w wywiadzie nie ukrywał niczego - alkohol był dla niego niemal gwoździem do trumny. Na szczęście piosenkarz w porę się opamiętał, ale było tak źle, że przyjął namaszczenie chorych!

Dudek pił na potęgę, a jego ciało zaczęło zgłaszać sprzeciw. Uratować miała go wiara, ale nie tylko. Z dołka wydostała go ukochana kobieta.

Skończyło się to fatalnie. Trzy razy byłem w szpitalu na ostre zapalenie trzustki. Teraz mam przez to podwyższony cukier. Wypadek samochodowy również… No popelina totalna. Ale znowu nawiążę do wiary. Wierzę, że ona mi pomogła. Ja już brałem namaszczenie chorych, bo trzy razy otarłem się o śmierć - mówił popularny Shakin' Dudi.