Iwona Pavlović jest zazdrosna o jednego z jurorów "Tańca z gwiazdami"! O kogo chodzi?

Karolina Sawka miała tylko 9 lat, gdy zrobiła furorę. Teraz to mężatka po 30! Co się z nią dzieje?

Ivona Pavlović działa w "Tańcu z gwiazdami" od lat. Nie bez powodu zyskała przydomek Czarna mamba. Jest ostra, ale sprawiedliwa i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Takie podejście do tańczących gwiazd i ich profesjonalnych trenerów sprawia, że ci odrobinę się jej obawiają, a widzowie z zapartym tchem czekają na jej komentarze. Przeważnie Pavlović nie zawodzi ani jednej, ani drugiej strony.

Do tej pory głos Pavlović oznaczał jedno - zero sprzeciwu. Jednak gdy do ławy jurorskiej "Tańca z gwiazdami" dosiadł się energiczny Rafał Maserak, wszystko się zmieniło. Jurorka może widzieć w nim konkurencję?

Zobacz także: Iwona Pavlović znowu podpadła widzom! Poszło o Macieja Zakościelnego. Aktor odpowiedział

Ivona Pavlović zaskoczona postawą Maseraka

Według informatora "Faktu" Pavlović nie jest zadowolona z tego, że kolega po fachu wchodzi z nią w dyskusje, a czasem wbija szpile. Podobno uczestnicy show wolą dostać nieco milszą reprymendę od doświadczonego Maseraka niż ostrej Czarnej mamby.

Wszyscy się spodziewali, że oni będą sobie spijać z dzióbków, a tu nic z tego. Iwona jest niedostępną królową i chociaż bez niej tego show by nie było, to zdarza się, że uczestnicy się jej boją. Maserak sam wielokrotnie był przez nią oceniany i doskonale wie, co czują uczestnicy, wie, co mówić i jak to robić, żeby ich nie dołować. Dlatego go uwielbiają - zdradził informator.

Zobacz także: Pavlović dała upust emocjom. Czarna mamba krytykuje Jeżowską i broni Bobka

Iwona Pavlović jest ostra, ale sprawiedliwa

62-letnia jurorka niejedno widziała. Jest doświadczoną tancerką, ale i równie doświadczoną sędzią, specjalistką w swoim fachu. Nawet jeśli jest ostra, jej krytyka jest konstruktywna i powinna motywować taneczne pary do poprawy. Niestety, czasem słowa Iwony bywają źle odbierane przez widzów, którzy komentują je w sieci.

Nie wydaje się jednak, by Pavlović miała zmienić swój styl oceniania w "Tańcu z gwiazdami". Z programem jest związana od samego początku, gdy show wystartował w TVN-ie. W sumie wystąpiła w aż 28 edycjach w obu stacjach - TVN-ie i w Polsacie! Maseraka oglądamy dopiero od dwóch sezonów. Sądzicie, że naprawdę może stanowić konkurencję dla Pavlović?

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami". 62-letnia Iwona Pavlović zaoferowała, że pokaże swoje "atuty"! To poszło na żywo

Zobacz więcej zdjęć. Iwona Pavlović. Tak się zmieniła jurorka "Tańca z gwiazdami"

Taką emeryturę ma Iwona Pavlović. Padła konkretna kwota! Jurorka „Tańca z gwiazdami” nie narzeka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.