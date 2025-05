Zgasiła go

W świecie show-biznesu luksus nie dziwi już nikogo. Ale nawet przyzwyczajeni do blichtru fani Iwony Węgrowskiej nie mogli uwierzyć, że komunia może przypominać małe wesele. Na imprezę, którą artystka zorganizowała z ogromnym rozmachem, zaproszono gości do eleganckiej sali, zamówiono catering na najwyższym poziomie i – rzecz jasna – zadbano o stylizacje godne księżniczki. I to nie jedną – a aż siedem!

To właśnie tyle sukienek przewidziała Węgrowska dla swojej córki na ten wyjątkowy dzień. Stylizacje były dopracowane w najmniejszych szczegółach, a każda z nich pełniła inną funkcję – od ceremonii w kościele, przez przyjęcie, aż po sesję zdjęciową.

Iwona Węgrowska prezentuje kolejną komunijną kreację córki

Po albie komunijnej i stroju powitalnym przyszła pora na numer trzy. Na Instagramie Iwony Węgrowskiej pojawiły się zdjęcia Lili w nowej kreacji – tym razem delikatnej, białej sukience z dopasowaną pelerynką i rękawiczkami. Całość dopełniał uroczy wianek z różanych płatków. Dziewczynka wyglądała jak z bajki – a zdaniem mamy, także... jakby otaczała ją boska aura.

Węgrowska nie byłaby sobą, gdyby nie podkreśliła metafizycznego wymiaru tego wydarzenia. Na jednym ze zdjęć zauważyła subtelną poświatę wokół klatki piersiowej córki.

Widzicie to? Mgiełka przy sercu Lili... To znak. Bóg jest z nami – napisała wzruszona piosenkarka.

Jeśli myślicie, że to kulminacja modowego spektaklu, to jesteście w błędzie. Według zapowiedzi gwiazdy, przed nami jeszcze cztery stylizacje. Każda z nich – jak można się domyślić – będzie dopracowana w najmniejszych detalach, a kolejne kadry z uroczystości zapewne znów obiegną portale plotkarskie i media społecznościowe.

