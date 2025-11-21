Iza Miko nie była jedyną gwiazdą w rodzinie. Tego mogliście o niej nie wiedzieć!

Choć większość widzów kojarzy Izę Miko przede wszystkim z międzynarodowej kariery i amerykańskich produkcji, jej pierwsze kroki przed kamerą miały miejsce w kraju. Zanim jako nastolatka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, wystąpiła w kilku polskich filmach, często w towarzystwie rodziny. Dopiero po latach aktorka zdecydowała się opowiedzieć o kulisach swojej rodzinnej historii oraz o starszym bracie Sebastianie. Mało kto się tego spodziewał!

Iza Miko nie jest jedyną aktorką w rodzinie

Iza Miko nigdy nie ukrywała, że pochodzi z rodziny związanej z filmowym światem. Jej rodzice: Grażyna Dyląg i Aleksander Mikołajczak, poznali się na początku własnej artystycznej drogi, kiedy oboje zaczynali pracę w legnickim Teatrze Dramatycznym. To właśnie tam przyszedł na świat ich pierwszy syn, Sebastian. Jak wspominał po latach aktor, narodziny dzieci były dla niego najpiękniejszym doświadczeniem, a z radości po przyjściu na świat syna chodził po mieście, krzycząc, że został ojcem.

Trochę później urodziła się Iza. Jej talent szybko zwrócił uwagę ojca, zwłaszcza gdy wystąpiła z zespołem Fasolki. Z czasem okazało się, że również Sebastian zapragnął iść w ślady bliskich. Oboje zadebiutowali razem w filmie "Pan Kleks w kosmosie", gdzie Iza wcieliła się w dziewczynkę z zapałkami, a jej brat w jednego z uczniów szkoły.

Los pokierował ich drogami jednak nieco inaczej. Iza ostatecznie wyjechała do Stanów, gdzie krok po kroku zdobywała kolejne role. Tak aż stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek w Hollywood. Sebastian natomiast po kilku filmowych epizodach wybrał biznesową ścieżkę. Skończył studia z zakresu marketingu, a później przez wiele lat odpowiadał za organizację jednych z największych wydarzeń w kraju. To on przygotował m.in. Ceremonię Otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w 2010 roku czy Strefę Kibica UEFA podczas Euro 2012. Pracował także przy Top of The Top Sopot Festival i sprowadził do Polski legendarny zespół TOTO.

Choć Iza jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie opowiada o swoim życiu, jej brat pozostaje osobą bardziej prywatną. Dopiero niedawno ojciec rodzeństwa zdradził, że Sebastian jest szczęśliwym tatą trójki dzieci: Zosi, Stasia i Toli.

