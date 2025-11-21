Iza Miko nie była jedyną gwiazdą w rodzinie. Tego mogliście o niej nie wiedzieć!

Iza Miko nie jest jedyną gwiazdą w rodzinie. Tego mogliście o niej nie wiedzieć!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-21 9:52

Iza Miko to jedna z tych polskich gwiazd, którym udało się spełnić hollywoodzkie marzenia. Mało kto jednak pamięta, że jej aktorska droga zaczęła się w Polsce, u boku rodziców i… starszego brata. To właśnie historia rodzeństwa Mikołajczaków, o której przez lata niewiele się mówiło, dziś znów wraca na nagłówki.

Choć większość widzów kojarzy Izę Miko przede wszystkim z międzynarodowej kariery i amerykańskich produkcji, jej pierwsze kroki przed kamerą miały miejsce w kraju. Zanim jako nastolatka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, wystąpiła w kilku polskich filmach, często w towarzystwie rodziny. Dopiero po latach aktorka zdecydowała się opowiedzieć o kulisach swojej rodzinnej historii oraz o starszym bracie Sebastianie. Mało kto się tego spodziewał!

Zobacz też: Val Kilmer miał romans z Izą Miko?! I nie tylko. Po rozstaniu z żoną aktor romansował na potęgę

Iza Miko nie jest jedyną aktorką w rodzinie

Iza Miko nigdy nie ukrywała, że pochodzi z rodziny związanej z filmowym światem. Jej rodzice: Grażyna Dyląg i Aleksander Mikołajczak, poznali się na początku własnej artystycznej drogi, kiedy oboje zaczynali pracę w legnickim Teatrze Dramatycznym. To właśnie tam przyszedł na świat ich pierwszy syn, Sebastian. Jak wspominał po latach aktor, narodziny dzieci były dla niego najpiękniejszym doświadczeniem, a z radości po przyjściu na świat syna chodził po mieście, krzycząc, że został ojcem.

Trochę później urodziła się Iza. Jej talent szybko zwrócił uwagę ojca, zwłaszcza gdy wystąpiła z zespołem Fasolki. Z czasem okazało się, że również Sebastian zapragnął iść w ślady bliskich. Oboje zadebiutowali razem w filmie "Pan Kleks w kosmosie", gdzie Iza wcieliła się w dziewczynkę z zapałkami, a jej brat w jednego z uczniów szkoły. 

Zobacz też: Adamczyk kosi dolary. Wszystko już wiadomo!

Los pokierował ich drogami jednak nieco inaczej. Iza ostatecznie wyjechała do Stanów, gdzie krok po kroku zdobywała kolejne role. Tak aż stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek w Hollywood. Sebastian natomiast po kilku filmowych epizodach wybrał biznesową ścieżkę. Skończył studia z zakresu marketingu, a później przez wiele lat odpowiadał za organizację jednych z największych wydarzeń w kraju. To on przygotował m.in. Ceremonię Otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w 2010 roku czy Strefę Kibica UEFA podczas Euro 2012. Pracował także przy Top of The Top Sopot Festival i sprowadził do Polski legendarny zespół TOTO.

Choć Iza jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie opowiada o swoim życiu, jej brat pozostaje osobą bardziej prywatną. Dopiero niedawno ojciec rodzeństwa zdradził, że Sebastian jest szczęśliwym tatą trójki dzieci: Zosi, Stasia i Toli.

Zobacz też: Iza Miko dała znak życia. Tego jeszcze nie było! [Zdjęcia]

Zobacz naszą galerię: Iza Miko nie była jedyną gwiazdą w rodzinie. Tego mogliście o niej nie wiedzieć!

Iza Miko nie była jedyną gwiazdą w rodzinie. Tego mogliście o niej nie wiedzieć!
17 zdjęć
Sonda
Wolisz oglądać filmy, czy seriale?
"Taniec z gwiazdami 16" - FINALIŚCI. Te pary zawalczą o Kryształową Kulę!
Super Express Google News
Polska na ucho
Bohdan Smoleń, ulubiony wujek
Polska na ucho
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZA MIKO