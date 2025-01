Janachowska na wakacjach za 150 tysięcy! Luksusowy domek w Tajlandii jest tyle wart?

Izabela Janachowska (38 l.) chyba nie jest fanką polskiej aury. Ostatnio spakowała męża, syna i skąpe bikini i ruszyła na podbój Tajlandii. Taka wycieczka w czasie zimy to marzenie wielu. Ale małżonkowie słono za nią zapłacą! Czy luksusowy domek jest wart swojej ceny, która do niskich nie należy? Jedno jest pewne - pogoda, w przeciwieństwie do tej u nas, będzie ich rozpieszczać.