Izabela Kuna od 20 lat żyje w "rzymskim małżeństwie". Ukochany oświadczał się jej dwa razy

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-10-11 5:07

Izabela Kuna przed laty nie miała szczęścia w miłości. Gdy w końcu spotkała tego jedynego, wcale nie śpieszyło jej się przed ołtarz. Chociaż ukochany oświadczał się jej aż dwa razy, to nadal żyją na "kocią łapę". I nic nie wskazuje na to, żeby miło się to zmienić.

Izabela Kuna i Marek Modzelewski od 20 lat żyją "na kocią łapę"

Izabela Kuna (54 l.) od kilku lat przeżywa rozkwit kariery. Bardzo dobrze dzieje się również w jej życiu osobistym. Ma dorosłą już córkę oraz nastoletniego syna, a przez życie od 10 lat idzie u boku ukochanego mężczyzny. Marek Modzelewski (52 l.), partner gwiazdy trylogii "Teściowie", jest lekarzem z artystycznymi pasjami i z sukcesami sprawdza się również jako scenarzysta i dramaturg.

Aktorka i jej wybranek poznali się w 2004 roku podczas pracy nad spektaklem "Koronacje" w Teatrze Narodowym. Izabela Kuna w rozmowie z "Urodą życia" wspominała początki ich związku. Modzelewski często odprowadzą ją do domu po próbach i nie ukrywał, że koleżanka z teatru wpadła mu w oko. On też jej się podobał. Fakt, że łączy karierę lekarską z artystyczną robiło na niej wrażenie. Ale jak stwierdziła, nie pierwszy raz jej się ktoś spodobał.

Wspominając te nasze początki, mówię zawsze, że Marek był w podrywaniu natarczywy, a on na to, że się znowu tak bardzo nie broniłam. I dokładnie tak to było - przyznała aktorka.

Z czasem przyjaźń przerodziła się w miłość i postanowili dać sobie szansę. W 2009 roku na świat przyszedł syn pary, Stanisław. Iza Kuna i Marek Modzelewski uchodzą dziś za jednej z najbardziej zgodnych i stabilnych związków w polskim show-biznesie. Mogliby być przykładem małżeństwa idealnego, ale nigdy nie zdecydowali się na sformalizowanie swojego związku! Od 20 lat żyją w tzw. "rzymskim małżeństwie".

Zobacz również: Była jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Dla miłości rzuciła wszystko. Zmarła w zapomnieniu

Izabela Kuna: Jej pierwsze małżeństwo było skazane na porażkę

Zanim przecięły się ich drogi, byli w innych relacjach. Izabela Kuna miała zaledwie 20 lat, gdy poślubiła kolegę po fachu, Dariusza Kurzelewskiego (56 l.). Przed laty w rozmowie  z "Wysokimi Obcasami" zdradziła, że jej pierwsze małżeństwo od samego początku było skazane na porażkę. Idąc do ołtarza zrozumiała, że to zły pomysł. Patrząc na swojego partnera nie widziała w nim człowieka, z którym mogłaby się zestarzeć. Mimo to doszło do ślubu, a w 1996 urodziła córkę, Nadię.

Gdy małżeństwo przeszło do historii, aktorka skupiła się na córce oraz karierze. Długo nie chciała wchodzić z poważne relacje. Wszystko zmieniło się po poznaniu Modzelewskiego. W rozmowie z magazynem "Viva" przyznała, że był on pierwszym mężczyznom, nie licząc jej ojca, który był dla niej dobry.

Zrozumiałam, że należy mi się szacunek. Że mogę być przez mężczyznę traktowana dobrze i że na to zasługuję, to jest moje święte prawo. Ale dopiero kiedy spotkałam Marka, przekonałam się, że to jest możliwe. Że jestem w stanie żyć bez strachu, bez lęku, bez paniki - tłumaczyła niedawno w "Pani". 

Zobacz również: Mąż zmusił aktorkę PRL-u do porzucenia kariery?! "Schował ją przed ludźmi"

Izabela Kuna i Marek Modzelewski: To dlatego nie chcą ślubu

Marek Modzelewski również ma za sobą nieudane małżeństwo. Przed laty związany był z aktorką Kamilą Calińską. Z tego związku ma syna Filipa. Dramaturg wyznał kiedyś, że nie instytucja małżeństwa nie kojarzy mu się za dobrze

Cieszę się, że jestem z Izą, dlatego, że tego chcę, a nie dlatego, że łączą nas przysięgi i podpisane dokumenty. Mnie się małżeństwo nie kojarzy dobrze. Mam po prostu złe doświadczenia ze swojego pierwszego związku - mówi w "Gali".

Bolesne doświadczenia z przeszłości to jeden z powodów, dla których Kuna i Modzelewski nie planują ślubu. Co ciekawe, w przeszłości ukochany aktorki się jej oświadczył. I to dwa razy! Był to moment, w którym przez chwilę myśleli o ślubie. Aktorka wyznała jednak, że główną motywacją była wtedy chęć urządzenia... wielkiego przyjęcia.

Już dawno zrezygnowali z myśli o zalegalizowania związku. W wywiadzie dla "Pani" Iza Kuna wyjaśniła, że brak ślubu ma ułatwić w przyszłości podział majątku między ich dzieci. 

Nasza sytuacja rodzinna jest taka, że poza wspólnym synem mamy dzieci z poprzednich związków. I tym dzieciom łatwiej będzie po naszej śmierci podzielić się majątkiem, jeśli nie będziemy małżeństwem - stwierdziła gwiazda.

Zobacz również: Planowali ślub, skończyło się głośnym rozstaniem. Zamiast miłości wybrał karierę?

Izabela Kuna, Marek Modzelewski
36 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u
Pytanie 1 z 10
W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik?
(Nie)Zapomniani. Kalina Jędrusik
Szczuplutka Iza Kuna, Anna Wyszkoni nie do poznania i syn Górniak. Ale wszyscy zerkali na nogę Kubickiej!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZABELA KUNA