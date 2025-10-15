Izabella Krzan kusi w samej bieliźnie we własnej kuchni. Co ona wyprawia?

Izabella Krzan dobrze wie, co robić, aby kusić na potęgę. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się nagranie, do którego gwiazda pozowała ubrana w koronkowy biustonosz uzupełniony dżinsami i rozpiętym sweterkiem. Druga stylizacja, w której Krzan krzątała się po kuchni, robiąc z niej wybieg, to półdługa spódnica, kozaki i futerko. A co z bluzką? Nie była potrzebna.

Izabella Krzan leży na blacie i tuli piekarnik

Krzan w nowym nagraniu reklamuje bieliznę, ale robi to w charakterystyczny dla niej sposób, który wydaje się dość zwariowany i nonszalancki, a zmysłowość pojawia się tu przypadkiem. Izabella, choć wysoka, smukła i piękna nie epatuje seksapilem zbyt przesadnie. W jej przypadku nie ma mowy o robieniu słodkich oczu i min. Gwiazda stara się być naturalna, a nawet nieco szalona.

Iza wygląda jak marzenie nawet wówczas, gdy leży na kuchennym blacie i macha nogami czy tuli się do piekarnika. Wygłupia się, tańczy i podryguje, więc nie sposób jej nie lubić i jednocześnie nie zazdrościć jej sylwetki!

Bądź stylowa, autentyczna i odważna. Na to nie ma jednego wzoru, więc przefiltruj te trzy słowa przez siebie i eksperymentuj stylizacjami. Comfort Glam czy Style Lab? Znajdź idealny model dla siebie, taki z którym rezonujesz, taki, który dostosuje się do Twoich codziennych wyzwań i podkreśli to, jak się dziś czujesz. Twój styl, Twoje zasady - nie zapominaj o tym - pisze Krzan w sieci.

Internauci komentują... kuchnię

Krzan nakręciła wideo w kuchni, a ta wygląda równie dobrze jak sama modelka. Nic więc dziwnego, że w komentarzach poza komplementami dla Izy pojawiły się także miłe słowa dotyczące wystroju wnętrza.

"Bardzo ładna kuchnia" - stwierdziła jedna z internautek.

A co wy myślicie?

