Izabella Krzan wypaliła do Magdy Gessler o wyglądzie. Szczerze to mało powiedziane!

Izabella Krzan odchodzi z Kanału Zero i ma przejść do TVN

Izabella Krzan w swoim życiu zawodowym przechodzi bardzo burzliwy okres. W niedzielę, 16 lutego, podczas roastu Krzysztofa Stanowskiego nagle oznajmiła, że odchodzi z kanału Zero. Początkowo widzowie - wiedząc, że program utrzymany jest w żartobliwej konwencji - myśleli, że to ściema. Okazało się jednak, że Izabella Krzan naprawdę opuszcza projekt Stanowskiego. Przy okazji modelka użyła wulgarnego słowa i stwierdziła, że..."Kurski miał większego". Nikt się jednak nie obraził, bo roasty generalnie opierają się na tego typu odzywkach.

Czy można mieć przyjemność ze słuchania pojazdów po sobie? Otóż można - o ile wyrażasz na to zgodę, a kierujący tymi pojazdami są Ci bliscy i wiesz, że ich celem nie jest zrobienie Ci przykrości. I tak właśnie było w minioną niedzielę

- podkreśliła Izabella Krzan, która - jak wynika z nieoficjalnych informacji - ma wkrótce przejść do TVN, o czym wspominał m.in. Tomasz Kammel.

Zobacz naszą galerię pod artykułem: Izabella Krzan pokazała chłopaka

"Magda gotuje internet". Izabella Krzan do Magdy Gessler o wyglądzie. "Jestem z tego bardzo dumna"

W niedzielę, 23 lutego, z kolei Izabella Krzan spotkała się z Magdą Gessler w programie "Magda gotuje internet". Jednym z tematów był hejt, który wylewa się na modelkę. Co może dziwić, czasami dotyczy on nawet... wyglądu pięknej prezenterki. Iza nie ma powodów do kompleksów i - co ważne - zdaje sobie z tego sprawę.

Ja akurat, jeśli chodzi o mój wygląd, to jestem z tego bardzo dumna i bardzo cieszę się, że te geny tak się ułożyły

- zaznaczyła w rozmowie z Magdą Gessler.

Przypomnijmy, że Izabella Krzan zanim zaczęła robić wielką karierę telewizyjną (z TVP związana była w latach 2017-2024), zdobyła tytuł Miss Polonia. Wcześniej z kolei wybrana została Miss Nastolatek Warmii i Mazur i III Wicemiss Warmii i Mazur. W tej sytuacji trudno chyba być niezadowolonym z wyglądu.

Sonda Lubisz Magdę Gessler? TAK NIE

Autor: