Izabella Miko wygina się w bikini na plaży w Tulum. Świętowała urodziny mamy jak bogini!

Iza Miko, piękna Polka, znana z ról w Hollywood i zamiłowania do natury, postanowiła uczcić urodziny swojej mamy w niezwykły sposób. Obie panie wybrały się do malowniczego Tulum w Meksyku, a aktorka podzieliła się z fanami serią zdjęć prosto z plaży.

Pod jednym z postów zamieściła osobisty wpis:

Świętujemy urodziny mojej mamy w Tulum! Jest w świetnej formie, a my oczywiście śmiejemy się razem do łez! Wpadnijcie z życzeniami urodzinowymi i zajrzyjcie do stories, żeby zobaczyć nasze przygody. Kocham Tulum i Meksyk całym sercem!