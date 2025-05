Sprawa domniemanej bójki z udziałem Jacka Kopczyńskiego i dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości odbiła się szerokim echem w mediach oraz opinii publicznej. Według wcześniejszych doniesień aktor miał zaatakować posła Dariusza Mateckiego oraz uderzyć Krzysztofa Cieciórę w trakcie wieczornego spotkania w budynku Sejmu. Wydarzenie to wywołało lawinę komentarzy, a wobec Kopczyńskiego wszczęto postępowanie. Teraz głos w sprawie zabrał sam zainteresowany, który przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń.

W środę wieczorem adwokatka Jacka Kopczyńskiego mec. Ada Biniewicz-Paprocka, wydała oficjalne oświadczenie w imieniu swojego klienta. Jak informuje serwis Pudelek.pl, aktor nie przyznaje się do winy i złożył szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przebiegu wydarzeń.

Pan Jacek Kopczyński nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, opisując rzeczywisty przebieg wydarzeń. W ocenie obrony przedstawione zarzuty są całkowicie bezpodstawne. Wyjaśnienia oraz pozostały materiał dowodowy będą teraz analizowane przez policję – przekazała adwokatka.

Według oświadczenia, wersje zdarzeń prezentowane przez posła Mateckiego w mediach są niespójne i odbiegają od rzeczywistości. Sam aktor również zabrał głos, publikując osobisty komentarz. W dalszej części wypowiedzi aktor zaznaczył, że oskarżenia formułowane przez posła Mateckiego w mediach społecznościowych są niespójne i w jego opinii nieprawdziwe.

We wtorek, korzystając z uprzejmości przyjaciela, miałem możliwość po raz pierwszy w życiu zwiedzić Sejm RP. Bardzo miła wycieczka zakończyła się kolacją w restauracji (...) Zarówno w trakcie zwiedzania, jak i podczas krótkiego spotkania po jego zakończeniu fotografowałem się i miło rozmawiałem z wieloma osobami, w tym parlamentarzystami różnych opcji, i innymi gośćmi. Owszem, spożywałem alkohol wraz z parlamentarzystami różnych opcji, i innymi gośćmi. W pewnym momencie doszło do burzliwej wymiany zdań pomiędzy osobami zgromadzonymi w sejmowej restauracji, w tym również pomiędzy mną a posłem Mateckim, co wywołało w konsekwencji zbiorową szarpaninę (...) Stanowczo zaprzeczam jednak, żebym uderzył czy naruszył nietykalność cielesną któregokolwiek z parlamentarzystów (...) Każda z wersji przedstawiona przez Pana Posła Mateckiego w mediach społecznościowych i tradycyjnych (różniących się od siebie) nie ma nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem wczorajszych zdarzeń - podkreślił Kopczyński.