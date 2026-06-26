Jakub i Dawid wygrali w sądzie w sprawie swojego małżeństwa. Powstaje o nich dokument!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-26 20:27

Jakub i Dawid - para ciesząca się popularnością w sieci - po dziewięciu latach od ślubu usłyszeli przełomową decyzję. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że urząd ma obowiązek dokonania transkrypcji ich zagranicznego aktu małżeństwa. Mężczyźni nie kryli łez wzruszenia i przy okazji ogłosili powstanie filmu dokumentalnego opowiadającego ich historię.

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek, radośnie pozujący przed budynkiem Naczelnego Sądu Administracyjnego po wygranej sprawie transkrypcji aktu małżeństwa, na tle powiewających tęczowych flag, symbolizujących sukces w walce o prawa społeczności LGBTQ+. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Facebook @Jakub i Dawid/ Canva.com

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek to para obserwowana w mediach społecznościowych przez dziesiątki tysięcy osób, znana z wieloletniego zaangażowania w działania na rzecz społeczności LGBTQ+ w Polsce. Zakochani ponad dekadę temu postanowili wziąć ślub za granicą, a następnie przez lata starali się o transkrypcję swojego aktu małżeństwa w ojczyźnie. Po najnowszym orzeczeniu, ich długoletnia walka zakończyła się w końcu sukcesem.

Od ceremonii na Maderze do zwycięstwa w NSA. Jakub i Dawid są małżeństwem prawie dekadę

Popularni twórcy internetowi zalegalizowali swój związek w 2017 roku w Portugalii, gdzie ceremonia odbyła się na Maderze po dwóch latach załatwiania niezbędnych formalności. Według polskiego prawa Jakub i Dawid cały czas figurowali jako kawalerowie, spotykając się z kolejnymi odmowami uznania ich relacji. Obecnie, dzięki decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, pary jednopłciowe w Polsce zyskały możliwość transkrypcji aktów małżeństwa zawartych poza granicami kraju.

Mimo korzystnego wyroku z przeszłości, Jakub i Dawid nie mogli natychmiast złożyć wniosku do Urzędu Stanu Cywilnego z powodu wcześniejszych, odmownych decyzji. Z tego względu musieli ponownie skierować sprawę do sądu, gdzie reprezentowali ich prawnicy z organizacji Lambda Warszawa. 26 czerwca małżonkowie poinformowali w sieci, że ostatecznie wygrali batalię, zmieniając swoją sytuację prawną.

"STAŁO SIĘ! Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wszystkie odmowne decyzje w sprawie uznania naszego małżeństwa w Polsce i skierował sprawę do Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystkie złe decyzje zostały tym samym 'wymazane', a Urząd Stanu Cywilnego musi teraz dokonać transkrypcji naszego aktu małżeństwa" - napisała uradowana para.

Polskie gwiazdy LGBTQ+
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Jakub Kwieciński i Dawid Mycek bohaterami filmu dokumentalnego

Jakub i Dawid byli niezwykle poruszeni, kierując słowa wdzięczności nie tylko w stronę Lambda Warszawa. Z okazji ogłoszenia decyzji sądu zaprezentowali także reżysera, z którym współpracują od dłuższego czasu. Mężczyźni, których związek małżeński wkrótce zostanie oficjalnie uznany przez polskie urzędy, ogłosili również powstanie filmu dokumentalnego. Produkcja ukaże ich historię, a prace nad nią są już na finiszu.

"Gdy usłyszeliśmy wyczekiwane słowa: 'Sąd uchyla wszystkie poprzednie decyzje i odsyła sprawę do USC' rzuciliśmy się sobie w objęcia. Czekaliśmy na to 9 lat. Ślub braliśmy jako chłopaki, a małżeństwem w Polsce stajemy się jako mężczyźni! [...] Na zdjęciu my, adwokat Paweł Knut, który zastępował Karolinę Gierdał, i reżyser Maciej Głowiński, który towarzyszy nam z kamerą przez te wszystkie lata i właśnie kończy film dokumentalny o nas!" - czytamy.

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