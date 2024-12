Jakubiak odpowiada na słowa Prokopa. "Jakbyś przeniknął moje myśli"

Tomasz Jakubiak, choć stoi w obliczu trudnej walki, może liczyć na ogromne wsparcie gwiazd i fanów. Jego charyzma, pasja i serdeczność sprawiły, że stał się nie tylko ikoną polskiej kuchni, ale także symbolem ludzkiej solidarności i siły w obliczu przeciwności. Dzięki zaangażowaniu polskich gwiazd i oddanej społeczności kulinarnej Tomasz ma nie tylko szansę na powrót do zdrowia, ale także świadomość, że nie jest w tej walce sam.

Obecnie kucharz przebywa na leczeniu w Izraelu. Stamtąd w miarę możliwości relacjonuje, co się z nim aktualnie dzieje, ale najwyraźniej także śledzi sytuację w Polsce. Szerokim echem w mediach odbiła się wypowiedź Marcina Prokopa, który w programie "Autentyczni" z prawdziwym podziwem wyraził się o sile i determinacji Jakubiaka w walce z chorobą:

Patrząc jak człowiek, który zawsze był takim słońcem wschodzącym nad horyzontem... Zawsze ciepły, gorący wręcz, przytulający ludzi do serca, zawsze pełen dobrego humoru. Jak on nagle niknie w oczach, jak gaśnie, jak jego życie się zmieniło, to ja myślę, że ja nie miałbym w jego sytuacji tyle siły i energii, żeby tak dzielnie to znosić jak on