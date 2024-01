Janachowska pokazała się w nowej fryzurze i aż usiedliśmy z wrażenia. Zapuściła grzywkę! "Pozwałabym fryzjera"

Izabela Janachowska specjalizuje się w doradzaniu młodym parom, co zrobić, by ich wyjątkowy dzień i wszystkie marzenia związane z weselem doczekały się realizacji. Ślubna ekspertka zajmuje się wszystkim, a to wszystko w towarzystwie kamer w programie "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej". Celebrytka ma zarówno wielu fanów, jak i krytyków, którzy uważnie śledzą każdy jej ruch w sferze zawodowej oraz prywatnej. Tym razem odezwali się przy okazji tej drugiej. Wszystko przez zdjęcia, które ukazały się na profilu Janachowskiej na Instagramie. Okazuje się, że prezenterka ma dość pokazywania czoła i postanowiła zapuścić... grzywkę! Trzeba przyznać, że zmiana jest mocno widoczna. Zwłaszcza, że ekspertka przyzwyczaiła nas do tego, że raczej nie eksperymentuje przesadnie z fryzurami. Jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, zmiana budzi różne emocje.

Izabela Janachowska ma dość pokazywania czoła! Zapuściła GRZYWKĘ. "Pozwałabym fryzjera"

Nowa fryzura Izabeli Janachowskiej zdążyła już wywołać falę komentarzy w mediach społecznościowych. Jedni piszą, że grzywka jej pasuje, a inni ubolewają nad zmianą, ponieważ jest ich zdaniem niekorzystna. W serwisie Pudelek pojawił się nawet złośliwy wpis od jednej z internautek, która po zobaczeniu Janachowskiej stwierdziła, że "pozwałaby fryzjera".

- Oj, widzę, że zazdrośnicy się uaktywnili. A tak w ogóle, to fryzurka bardzo fajna. Twarzowa - bronią prezenterkę jej fani.

Ilu ludzi, tyle opinii. A jaka jest Wasza? Poniżej znajdziecie galerię zdjęć. Zobaczcie i oceńcie sami. Nie zapomnijcie również wyrazić swoje zdanie, głosując w sondzie, którą znajdziecie poniżej.

Galeria zdjęć: Izabela Janachowska ma nową fryzurę. Zapuściła grzywkę