Jarosław Kret zakochał się od pierwszego wejrzenia. To uczucie przetrwało wiele burz

Ta historia miłosna trwa już ponad 20 lat. Jarosław Kret poznał Tannishthę Chatterjee podczas podróży zawodowej do Indii. Młoda, piękna, czarnooka absolwentka National School of Drama w New Dehli zachwyciła go od pierwszego wejrzenia. Choć nie sądził, że piękna aktorka się nim zainteresuje - ona odwzajemniła uczucia. Zaczęli się spotykać, a pogodynek dzielił swój czas pomiędzy Polskę, a Indie. Po latach wspomina: - Straciłem dla niej głowę, zamieszkałem tam, żyłem bardzo intensywnie, dzieląc czas między dwoma krajami.

Choć związek na odległość nie przetrwał próby czasu, to nawet po wejściu w nowe związki - Jarosław był potem związany z Agatą Młynarską, a następnie Beatą Tadlą, utrzymywali kontakt i wspierali się w trudnych chwilach. Kiedy Jarosław był w rozsypce, Tannishthę była przy nim. - Gdy chorowałem na depresję, a moje życie osobiste runęło, Tannishtha okazała mi ogromne wsparcie - opowiadał zw jednym z wywiadów.

Po latach rozłąki para postanowiła spróbować jeszcze raz. Są bogatsi o wiele doświadczeń, mają ustabilizowane życie, więc może tym razem się uda. Skoro miłość odżyła po tylu latach? Wygląda na to, że para traktuje sprawę poważnie, a wiele lat przyjaźni może być znakomitą podwaliną pod udany związek. - W moim życiu jest taka wieczna miłość, która mieszka w Indiach. Jest mądra, piękna, ale przede wszystkim ma piękne wnętrze. Stara miłość nie rdzewieje - powiedział prezenter w wywiadzie. Dodał też, że mają wspólne plany i myślą o znalezieniu jakiegoś miejsca na świecie, w którym będą mogli razem żyć. Życzymy, by już nic nie stanęło im na drodze do szczęścia.

