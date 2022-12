Jarosław Kret zdradza, czy czekają nas białe święta! Jaką pogodę zapowiada na wigilijny wieczór? "Wiemy już całkiem sporo"

Jarosław Kret zapowiada pogodę na Boże Narodzenie. Na białe święta nie ma co liczyć. "Będzie mocna odwilż"

W te święta marzyło Wam się wyjście z najmłodszymi na sanki? Choć obecnie za oknami mamy prawdziwie zimową, śnieżną krainę, niestety możliwe, że śnieg zdąży zniknąć do wigilijnego wieczoru. Taką prognozę pogody na święta zapowiadał Jarosław Kret.

W tym roku było bardzo gorące lato i ciepła jesień. Atlantyk zdążył bardzo się nagrzać i teraz oddaje to ciepło w postaci chmur. Zbierają się one w potężnych wirach - niżach, a te przepychane są z zachodu nad kontynent, m.in. przez wysoko wiejący wiatr, zwany prądem strumieniowym. W najbliższych dniach takie potężne wiry znad Atlantyku zaczną przepływać nad Islandię i Skandynawię i wypchną znad środkowej Europy zalegające tu mroźne powietrze - tłumaczył w rozmowie z Wirtualną Polską. Czy to oznacza, że nie ma co liczyć na białe święta?

Jeżeli tak się stanie, już w przyszłym tygodniu, to możemy powiedzieć, że zachodni nawilżacz powietrza marki Atlantyk przymknie na pewien czas drzwiczki rosyjskiej zamrażarki marki Syberia. I znowu święta w prawie całym kraju nie będą białe - dodawał żartobliwie Jarosław Kret.

Co prawda to jedynie prognoza, co oznacza, że pogoda wciąż może nas zaskoczyć w świątecznym okresie. Jednak przewidywania Jarosława Kreta potwierdzają także specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Co prawda modele pogodowe nie sięgają jeszcze do samych świąt, ale o najbliższych dniach wiemy już całkiem sporo. Tak, będzie mocna odwilż. Zacznie się już w najbliższy poniedziałek, 19 grudnia. To właśnie wtedy z zachodu zacznie dopływać do Polski ciepłe powietrze - komentowała dla Plotka Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW-PIB. W takim razie wiecie już, jak planować świąteczne kreacje!

