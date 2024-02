Jason Derulo w Polsce! Król popu wystąpi w Warszawie

„Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać gwiazdę tego formatu, co Jason Derulo na koncert w Polsce. Jego występy to zawsze niezapomniany show, perfekcyjnie przygotowana muzyczno-taneczna uczta i gwarancja fantastycznej zabawy” – mówi organizator i producent wydarzenia Marcin Owczarek, właściciel agencji MOmusic.

Jason Derulo to amerykański artysta łączący kreatywnie w swojej twórczości elementy popu, hip-hopu i R’n’B, tworząc swój niepowtarzalny styl, który trudno zaszufladkować. W ciągu kilkunastu lat kariery ugruntował swoją pozycję na światowym rynku muzycznym sprzedając łącznie ponad 250 mln singli, a aż 20 spośród jego utworów pokryło się platyną. Całkowita liczba streamów Jasona Derulo w sieci zamyka się astronomiczną liczbą 21 miliardów!

Obserwuje go 150 mln osób

Derulo jest nie tylko niezwykle popularnym artystą, ale prawdziwym fenomenem mediów społecznościowych. Łącznie na wszystkich platformach obserwuje go ponad 150 mln osób. Urodzony w 1989 roku piosenkarz i tancerz, choreograf, producent muzyczny oraz autor tekstów jest obecnie jednym z najszerzej rozpoznawalnych nazwisk na światowej scenie muzycznej. Pierwsze występy rozpoczął mając zaledwie 5 lat, a trzy lata później napisał swoją pierwszą piosenkę „Crush on You”. Studiował w The American Musical and Dramatic Academy w Nowym Jorku. Następnie został odkryty przez wpływowego producenta J. R. Rotema, który zaproponował mu współpracę z Warner Music Group. Kamieniem milowym w rozwoju kariery Jasona Derulo okazał się rok 2009, kiedy to wydany przez niego jego singiel “Whatcha Say” dotarł do pierwszego miejsca prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Artysta ma na swoim koncie 4 albumy studyjne i ponad 20 singli. 16 lutego 2024 będzie miała miejsce premiera jego najnowszego, oczekiwanego niemal od dekady albumu – „Nu King”. Derulo opublikował niedawno na Instagramie imponującą listę artystów, których zaprosił do gościnnego udziału w nagraniu płyty. Są wśród nich takie nazwiska, jak: Michael Bublé, Meghan Trainor, Nicki Minaj, czy wokalista zespołu Maroon 5 Adam Levine. Jason Derulo podczas swojej kariery współpracował również z takimi gwiazdami, jak: BTS, Pitbull, czy David Guetta.

Derulo rusza w trasę

Jednym z największych przebojów Jasona Derulo jest wydany w 2020 roku singiel „Savage Love”, który zdobywał szczyty list przebojów w 16. krajach, w tym ponownie pierwsze miejsce amerykańskiego Billboard Hot 100. Status gwiazdy Jasona Derulo utrwaliły inne jego wielkie hity, które również osiągały sukcesy na listach przebojów, takie jak: “Swalla”, “Wiggle”, “Talk Dirty”, “Love Not War”, “Acapulco”, “Want to Want Me”, “Take You Dancing”.

Derulo w wielu wywiadach podkreśla, że jego pasją, oprócz śpiewania jest taniec, teatr, a także media społecznościowe. Jego instagramowy profil obserwuje niemal 30 milionów ludzi, a na Tik-Toku ponad 1,3 miliarda polubień i prawie 60 milionów obserwujących, co czyni go jednym z najbardziej popularnych TikTokerów na świecie. Choć między premierą najnowszej płyty „Nu King, a wydaniem poprzedniego albumu „Everything Is 4” upłynęło dziewięć lat, to oczywiście Derulo w międzyczasie nie dał o sobie zapomnieć wydając takie single, jak: „Acapulco” (55 mln wyświetleń na Youtube), ”Glad U Came”, „Slow Low”, „When Love Sucks” z Dido, „Hands On Me” z Meghan Trainor czy najnowszy „Spicy Margarita” z Michaelem Bublé.

Koncert na Torwarze odbędzie się 10 kwietnia i będzie niepowtarzalną okazją do tego, by usłyszeć światowe hity Jasona Derulo z różnych okresów jego kariery na żywo i to w fantastycznej, scenicznej i tanecznej oprawie. Bilety są już w sprzedaży.

ZOBACZ: Roksana Węgiel niczym Whitney Houston. Chłopak robi za jej ochroniarza, ale to jeszcze nie koniec! Chodzi o "Taniec z gwiazdami"